Estratto dall’articolo di Lorenzo D’Alberto per “la Repubblica – Edizione Roma”

Alla guida con un occhio al traffico e l'altro alla partita della Lazio. Nel giorno del pasticcio della stazione Cornelia e dell'inizio della Settimana europea della mobilità sostenibile, Atac si ritrova a dover punire anche uno dei suoi autisti: sospensione dallo stipendio e dal ruolo. Insomma, per restare in ambito calcistico, qualcosa in più di un'ammonizione.

Il provvedimento è stato fulmineo - segno che la pazienza dei nuovi vertici è piuttosto limitata quando si tratta di difendere l'immagine dell'azienda - ed è partito dopo la denuncia di un passeggero che ha immortalato la scena.

Lo scatto è tragicomico. Il conducente, ripreso di spalle, ha le mani piazzate sul volante. Ma, attaccato al finestrino, spunta una staffa porta-cellulare. Sullo schermo si vede l'entrata in campo dei biancocelesti, impegnati in Europa League nella sventuratissima trasferta contro i danesi del Midtjylland.

Gli ispettori di Atac si sono subito messi in contatto con il passeggero che ha scattato la foto e hanno preso il numero della linea del bus (la 881, quella che da corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, arriva fino alla Pisana) e della vettura. Per individuare il conducente-tifoso è bastato un attimo.

"Guidava e ogni tanto si faceva cascare l'occhio sul cellulare per seguire la partita. La foto l'abbiamo scattata all'altezza di via Gregorio VII", hanno raccontato i passeggeri agli 007 di Atac. Aggiungendo il dettaglio di alcune brusche frenate in corrispondenza degli eventi più rilevanti del match. Una testimonianza sufficiente a chiudere il caso: via alla punizione, ora toccherà all'autista difendersi davvanti alla commissione disciplinare dell'azienda di via Prenestina. Come, visto lo scatto, non è dato sapere. […]

