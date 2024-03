VOLARE, OH NO! - 50 PASSEGGERI DI UN VOLO DALL'AUSTRALIA ALLA NUOVA ZELANDA SONO RIMASTI FERITI DOPO CHE L'AEREO HA PERSO IMPROVVISAMENTE QUOTA PER POCHI SECONDI - ANCORA NON SONO CHIARI I MOTIVI DELL'INCIDENTE: AL MOMENTO DEL DECOLLO NON C'ERA TURBOLENZA E IL COMANDANTE AVREBBE RIVELATO CHE...

Almeno 50 persone sono rimaste ferite a bordo del volo Latam LA800 che stava volando da Sydney, Australia, ad Auckland, Nuova Zelanda. Il velivolo, un Boeing 787-9, ha perso all’improvviso quota per pochi secondi facendo sbattere contro il soffitto diversi tra passeggeri e assistenti di volo. Uno di loro è in gravi condizioni. In quel momento la maggior parte dei viaggiatori non stava indossando le cinture di sicurezza perché si trattava della fase di «crociera» e non c’era una turbolenza. […]

La versione del comandante

Una volta a terra il comandante sarebbe andato sul retro dell’aereo per accertarsi delle condizioni degli altri. E avrebbe spiegato — secondo alcuni passeggeri — di aver «perso la funzionalità della strumentazione di bordo per un breve periodo e poi è tornata all'improvviso». Una dichiarazione tutta da verificare, ma che apre scenari problematici per Boeing in un periodo in cui è nell’occhio del ciclone per i problemi ai 737 Max. Secondo gli esperti consultati dal Corriere è molto raro che un velivolo perda quota all’improvviso durante la fase di crociera dove peraltro si procede col pilota automatico.

Latam, il vettore sudamericano, spiega in una nota ufficiale che si è verificato «un evento tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento» che ha causato il ferimento di chi c’era a bordo, ma senza fornire dettagli su cosa intenda con quella descrizione. […]

