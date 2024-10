10 ott 2024 19:34

VOLARE, OH NO! - PANICO SU UN VOLO PARTITO DA COLONIA E DIRETTO A ROMA, CON L'AEREO CHE SI È TROVATO NEL MEZZO DI UNA TEMPESTA POCO PRIMA DI ATTERRARE - IL RACCONTO DI UNA PASSEGGERA: "PER 25 MINUTI ABBIAMO AFFRONTATO TURBOLENZE TALI CHE MOLTI SI SONO SENTITI MALE E UN PASSEGGERO È STATO COLPITO DA INFARTO. NON SI POTEVANO MUOVERE NEPPURE LE HOSTESS TANTO CHE L’UOMO È STATO ADAGIATO PER TERRA. SPERO SI SIA SALVATO PERCHÉ LE SUE CONDIZIONI SEMBRAVANO CRITICHE. TUTTI STRILLAVANO, MOLTI PIANGEVANO…"