21 ago 2022 10:22

VOLARE OH OH, DORMIRE OH OH OH OH – IL CASO DEL BOEING DELLA ETHIOPIAN AIRLINES, CHE HA MANCATO L’ATTERRAGGIO AD ADDIS ABEBA PERCHE’ I PILOTI SI ERANO ADDORMENTATI, NON È AFFATTO ISOLATO – IL 43% DEI PILOTI AMMETTE DI ESSERSI APPISOLATO ALLA CLOCHE ALMENO UAN VOLTA – UNA SITUAZIONE CHE ORA RISCHIA DI AGGRAVARSI, VISTO IL TAGLIO DI PERSONALE DECISO DALLE COMPAGNIE AEREE E IL CARICO DI LAVORO SEMPRE MAGGIORE...