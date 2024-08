VOLARE, OH OH…SCOPARE, OH OH OH! - DOMENICO MODUGNO ERA UN GRANDE URLATORE IN CAMERA DA LETTO - LA MOGLIE, FRANCA GANDOLFI, RIVELO’: “FU UN DONGIOVANNI MA GLI PERDONAI TUTTO. AVEVA TANTE FIDANZATE. È STATO UN PLAYBOY ANCHE DOPO IL MATRIMONIO. MENTRE ERO INCINTA SPARÌ PER TRE MESI ALL’INSEGUIMENTO DI UNA CELEBERRIMA DONNA” - DALLA RELAZIONE CON LA BALLERINA MAURIZIA CALÌ, MIMMO DIVENTO' PADRE DI FABIO CAMILLI, RICONOSCIUTO ANNI DOPO - TRA LIANA ORFEI E SHIRLEY BASSEY, LA PASSIONE PER UNA GIOVANISSIMA ENRICA BONACCORTI CON CUI SCRISSE “LA LONTANANZA”

“MIO MARITO FU UN DONGIOVANNI MA GLI PERDONAI TUTTO” – PARLA FRANCA GANDOLFI, MOGLIE DI DOMENICO MODUGNO: "IL PRIMO INCONTRO? AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA. AVEVA TANTE FIDANZATE. È STATO UN PLAYBOY ANCHE DOPO IL MATRIMONIO. MENTRE ERO INCINTA SPARÌ PER TRE MESI ALL’INSEGUIMENTO DI UNA CELEBERRIMA DONNA. NOI DONNE ALL’EPOCA ABBOZZAVAMO, NON C’ERA IL DIVORZIO” – “AMICI CANTANTI? LI EVITAVA...” - VIDEO

domenico modugno con la moglie franca e i figli

Rinaldo a letto: il figlio segreto

Nel 1955, Domenico Modugno e l’attrice Franca Gandolfi (all’anagrafe Guarnaccia) si sposano e tutto sembra andare per il meglio. Nel 1958 nasce anche il primo figlio, Marco. Ma poi tutto cambia. Perché Domenico si invaghisce di un’altra, durante la lavorazione di "Rinaldo in campo". L’amante è Maurizia Calì, ballerina, costumista e coreografa, e pure lei è già sposata come lo è Modugno. Destino vuole che dalla loro passione nasca anche un figlio, Fabio Camilli, riconosciuto diversi anni dopo.

DOMENICO MODUGNO - SANREMO

Però quello che stupisce di più, in questo storia, è che Franca Gandolfi non se ne va. Sopporta, ama e supporta il marito fedifrago e nel 1966 per i due sposi arriva la gioia di due gemelli, Massimo e Marcello. "Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico", ricorda ancora la 91enne Gandolfi, "poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno".

Franca Gandolfi, il primo incontro con Domenico Modugno

domenico modugno e antonella lualdi in appuntamento a ischia

Il primo incontro tra Franca Gandolfi e Domenico Modugno non è stato dei più romantici. Entrambi si trovavano al Centro Sperimentale di Cinematografia, come lei stessa ha raccontato al Corriere, quando il cantante allora al primo anno di corso era stato chiamato a farle da partner a un provino. “Se ne approfittò con un bacio non previsto – ha spiegato, sottolineando come non vi sia stato alcun colpo di fulmine, tutt’altro -. (…) Per quel gesto mi risultò antipatico e per un anno lo tenni alla larga. Aveva tante fidanzate al Centro… Per gli uomini era un mascalzone; per le donne un simpatico spaccone”.

FABIO CAMILLI DOMENICO MODUGNO

Eppure in un incontro successivo qualcosa è cambiato: “Lui stava con Giulia Lazzarini [attrice di cinema e teatro, ndr], erano i due più bravi del corso, stavano ballando insieme quando l’orchestra attaccò la marcia nuziale… Lui schizzò via dalla pista, lei si andò a sedere sulle gambe di Vittorio Congia e ne nacque una lite. Sulla via del ritorno era da solo e mi chiese di tornare insieme col bus”. Da quel momento, conoscendolo più da vicino, Franca Gandolfi ha visto in lui qualcosa che le ha rubato il cuore.

Franca Gandolfi, la separazione

domenico modugno

Dopo il primo anno di vita in comune, la prima crisi. Sempre per colpa del dongiovannismo.

“Gli piacevano tantissimo le donne e lui piaceva a loro. Ma era anche sfortunato, perche' lo scoprivo sempre. Era distratto, lasciava in giro le lettere che gli scrivevano e altri segni di tradimento”.

Arrivarono alla separazione legale, ma dopo tre mesi cominciò a tempestarla di telefonate. “Il mio errore”- affermò nell’intervista al “Corriere della Sera”- fu di non mettere il paletto, non avevo sprangato la porta. Lui aveva le chiavi di casa e una mattina all' alba me lo ritrovai in camera da letto. Mi rimbambì di chiacchiere e finì per convincermi a tornare insieme".

enrica bonaccorti domenico modugno

Enrica Bonaccorti, musa di Modugno

A 19 anni, debutta come attrice di teatro. Per Domenico Modugno, che ricorda con immenso affetto, scrive Amara Terra Mia e La Lontananza. Quest’ultima era dedicata al suo “fidanzatone del cuore”. Dice di avere una grande passione per gli amori impossibili: lui oggi non c’è più oggi, ma è rimasto nel suo cuore per tutta la vita.

