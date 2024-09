VOLETE ANDARE IN PENSIONE A 35 ANNI E DIVENTARE MILIONARI? FACILE, BASTA VENDERE LA CASA PER 900MILA EURO E VIVERE IN CAMPER! - LA STORIA DEL 42ENNE AMERICANO STEVE ADCOCK, CHE NEL 2016 SI È LICENZIATO DALL'AZIENDA IN CUI LAVORAVA, HA VENDUTO LA SUA ABITAZIONE IN ARIZONA E SI È TRASFERITO CON LA MOGLIE IN UNA ROULOTTE CON LA QUALE HA GIRATO GLI STATI UNITI: "VIVERE CON POCHI SOLDI NEL NOSTRO CAMPER HA PERMESSO AL NOSTRO PATRIMONIO NETTO DI AUMENTARE DI 150.000 DOLLARI IN TRE ANNI" (E GRAZIE AR CAZZO)

Estratto dell'articolo di Giuliano Cocco per www.ilmessaggero.it

steve adcock 3

[…] Per crearsi un addio anticipato al lavoro, serve una grande dose di coraggio e la voglia di mettere in discussione tutto quello che si è fatto. Un caso esemplare (più unico che raro) è quello del 42enne Steve Adcock, che nel 2016 si è licenziato dall'azienda in cui lavorava, ha venduto casa e insieme alla moglie e i due cani di famiglia si è trasferito in un camper con il quale ha girato gli Stati Uniti. Adesso racconta di essere milionario e sui social dà consigli su come seguire il suo esempio. «Licenziato dal lavoro perché mi sono rifiutato di ingannare gli altri: mi hanno chiesto di pubblicare "annunci fantasma"».

steve adcock e sua moglie courtney 2

IL RACCONTO DI STEVE ADCOCK

Steve Adcock nel 2016 ha venduto la casa da 150 metri quadrati nella quale viveva in Arizona, per trasferirsi in un camper da 18 metri. Lavorava come programmatore in un'azienda. […] Venduta casa, con 900mila dollari da parte, l'allora 35enne ha viaggiato per il Paese per tre anni. «Vivere con pochi soldi nel nostro camper ha permesso al nostro patrimonio netto di aumentare mentre viaggiavamo, anche se non avevamo più un lavoro a tempo pieno», ha raccontato alla CNBC. […]

[…] Le difficoltà non sono mancate, soprattutto all'inizio. La mancanza di allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria. I pochi soldi guadagnati con video su YouTube e circa mille dollari al mese guadagnati con un blog nel quale l'ex impiegato parlava di pensionamento anticipato.

IL RISPARMIO CHE LI HA RESI MILIONARI E IL RITORNO AL LAVORO

steve adcock e sua moglie courtney 1

Facendo un conto sommario, Steve Adcock ha raccontato che le spese di famiglia totali erano di 3500 dollari al mese, molto meno rispetto a quello che spendevano prima. Hanno campeggiato in circa metà degli stati e hanno mantenuto bassi i costi della vita soggiornando su terreni del Bureau of Land Management, che sono gratuiti per i camper per due settimane consecutive. Considerando tutte le spese che comportava vivere in viaggio, la coppia ha aumentato il patrimonio netto di 150.000 dollari: «Non male per non aver mai messo piede in un ufficio». […]

steve adcock 2 steve adcock 4 steve adcock 1 steve adcock e sua moglie courtney 6 steve adcock e sua moglie courtney 5 steve adcock e sua moglie courtney 4 steve adcock e sua moglie courtney 3