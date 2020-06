VOLETE APPARIRE PIÙ SICURI? IMPARATE A GESTIRE IL LINGUAGGIO DEL CORPO, CAPACE DI RACCONTARE DI UNA PERSONA PIÙ DI QUANDO SI POSSA IMMAGINARE – SE SIETE A UN COLLOQUIO A UNA RIUNIONE DI LAVORO ASSICURATEVI DI STARE CON LA SCHIENA DRITTA, DI NON GUARDARE IL CELLULARE E DI METTERE I PIEDI ALL’ALTEZZA DELLE GAMBE – SORRIDETE E MANTENETE IL CONTATTO VISIVO: PER CHI SI IMBARAZZA C’È UN SEGRETO…

Se vuoi apparire più sicuro e "potente" sul lavoro o in altre situazioni sociali, fate attenzione al linguaggio del corpo potrebbe essere la chiave del successo. L'esperta di linguaggio del corpo Blanca Cobb ha detto che se si desidera ispirare fiducia o potere, è necessario acquisire abilità specifiche nella comunicazione e nella postura non verbali.

Il dott. Diederik Gelderman, istruttore e fondatore di Body Language Australia, è d'accordo e crede che tutti siano nati con dei "superpoteri" che possono raddoppiare il loro successo. Basta solo conoscerli. «La maggior parte delle persone non capisce quanto sia importante il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale nella vita quotidiana», ha affermato Gelderman.

Correggi la tua postura

Che tu stia partecipando a una riunione di lavoro o a un colloquio di lavoro è essenziale mantenere una buona postura per evitare di apparire pigro e annoiato.

«Fai attenzione alla tua postura - ha detto la Cobb - una buona postura ti farà sembrare e ti fa sentire più sicuro. Molte volte chi non si sente sicuro guarda in basso. Assicurati che il mento sia sollevato, che la testa sia a livello delle spalle». È importante anche incedere a un passo che abbia un ritmo medio: né troppo veloce né troppo lento.

Sii consapevole dei tuoi movimenti

Quando si parla con le mani, è importante evitare di fare molti cerchi e assicurarsi di non indicare qualcuno in quanto può sembrare scortese. «È quasi come un evidenziatore non verbale, ma tu vuoi avere il controllo di quei movimenti» ha detto Cobb.

Mantenere il contatto visivo

Molte persone si sentono a disagio a mantenere il contatto visivo. Ma farlo è un indicatore su come ci si sente e se si sta dicendo la verità. Motivo per cui chi non ci riesce può mantenere il contatto visivo adottato un “triangolo invisibile”. Questo triangolo può essere disegnato tra l'esterno dell'angolo del sopracciglio destro, l'angolo dell'occhio sinistro e la punta del naso.

«Dà la percezione che stai guardando qualcuno senza guardarlo direttamente negli occhi» ha detto Cobb.

Assicurati di "occupare spazio"

Il linguaggio del corpo “ad alta potenza” si verifica quando “occupi spazio”: il petto è in fuori, le spalle non sono ricurve e sembri più alto e sicuro di te. Questo ti rende immediatamente più credibile, ti dà più carisma e fa sì che le persone apprezzino, si fidino e ti rispettino di più.

«Se stai con la schiena curva sembri più piccolo – dice Gelderman - è meno probabile che le persone ti trovino credibile e meno probabile che si fidino e ti rispettino. Anche controllare il cellulare ti mette in una situazione simile. Quindi non toccarlo».

Metti i piedi alla distanza dei fianchi

Stare in piedi con i piedi leggermente divaricati è un modo semplice per apparire più robusto, stabile e potente. Stare con i piedi uniti ci fa sembrare delle matite e non è consigliato.

Mostra un grande sorriso

«Un sorriso è l'arma. Genera fiducia e simpatia. Ma occhio a mostrare un sorriso falso in cui le guance non si sollevano e non si formano le zampe di gallina intorno agli occhi. Bisogna mostrare un sorriso genuino. In caso contrario le persone se ne accorgeranno e si dà l’impressione di essere una persona falsa.

