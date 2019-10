VOLETE ARRIVARE AL SECONDO APPUNTAMENTO? E ALLORA EVITATE DI FARE QUESTI ERRORI IN CAMERA DA LETTO – TRACEY COX CI SPIEGA COME MANTENERE LA TENSIONE SESSUALE ALLE STELLE SENZA FAR SCAPPARE IL PARTNER: NON LANCIATEVI SUBITO IN PRATICHE SPINTE ED EVITATE DI URLARE IN MANIERA INNATURALE SE VI MORDONO UN CAPEZZOLO – NON FARE SESSO ORALE È UN ERRORE E NON MOSTRATE DISAPPUNTO PER…

L'inizio di una relazione è la parte preferita per la maggior parte delle persone: è inebriante, sexy ed elettrizzante. Ma è anche snervante.

La maggior parte di queste relazioni non dura tre mesi ed è facile inviare segnali sbagliati, soprattutto a letto. A dirci quali errore evitare è Tracey Cox che ci spiega come comportarsi per arrivare a un secondo appuntamento.

1. Essere "eccentrici" troppo presto

Introdurre alcune pratiche erotiche troppo spinte potrebbe creare qualche problema. Il primo pensiero potrebbe essere: se ha bisogno di così tanta stimolazione all'inizio cosa succederà tra due anni? C'è un sacco di tempo per esplorare il sesso più avventuroso. Perché sprecare la forza erotica dei primi tempi.

Una volta che ti allontani dal percorso convenzionale, ti stai trasferendo in un territorio sconosciuto. Non conosci la storia sessuale della persona che stai frequentando e non sai quanto è conservatrice. Non sto dicendo di attenersi al missionario, ma sto dicendo di fare piccoli passi. Proporre di fare sesso anale o BDSM è fuori discussione ai primi incontri.

2. Sembrare delusa per le dimensioni del pene o le prestazioni

Il modo più rapido per non vedere mai più un ragazzo è quello di apparire visibilmente delusa da quanto è dotato o reagire in modo eccessivo a qualsiasi problema che abbia a che fare con l'erezione o l'eiaculazione precoce. Immagina che tu ti tolga il reggiseno e lui ti guardi il seno con disappunto.

Eppure è così che alcune donne reagiscono a un pene che non supera le aspettative. Se gli piaci davvero, la maggior parte degli uomini sono nervosi la prima volta che fanno sesso. Se qualcosa va storto, sii gentile. Rassicuralo che non è un problema e non c’è nulla di cui preoccuparsi.

3. Agire in modo innaturale

Sdraiarsi e lasciargli fare tutto il lavoro fa sempre parte della lista delle cose che ogni uomo odia a letto. Ma fare il contrario, come urlare quando ti viene stimolato un capezzolo, non è naturale.

Fargli sapere che quello che fa ti piace è una cosa. Fingere o agire come una pornostar non lo conquisterà. Ogni uomo sopra i 18 anni sa che il porno è solo finzione. Mostra entusiasmo ma non esagerare.

4. Non fare sesso orale è un errore

Non è necessario ricambiare immediatamente, ma non si può pensare di non farlo mai. Devi mostrare di essere disposta a ricevere e dare piacere e non essere schizzinosa.

Quindi, se queste sono le quattro cose che ti garantiranno che non avrai un secondo appuntamento, ecco cosa ti assicurerà il successo.

Prenditi il tuo tempo

Il sesso occasionale è un conto ma, per la maggior parte di noi, fare sesso con qualcuno che ci piace e con cui vogliamo avere una relazione è un grosso problema. Prenditi il tuo tempo per arrivarci. Una volta che iniziamo a fare sesso, non smettiamo di farlo: il sesso rilascia potenti ormoni che ci fanno legare a qualcuno anche se non lo conosciamo molto bene.

In secondo luogo, perché affrettarsi a fare sesso? Se rimani con questa persona, lo farai per tutta la vita. Stuzzicalo il più a lungo possibile. Finisci il primo appuntamento con un bacio che fa immaginare quello che succederà. Nelle prime settimane passa da un bacio appassionato ai preliminari. Riserva il sesso per un grande momento. Mantiene alta la tensione sessuale.

Usa la tua mossa segreta

Molti di noi hanno una mossa in camera da letto: qualcosa che facciamo che sappiamo già che piace. Usa il tuo corpo. Dai la tua firma al sesso. Se hai un buon rapporto con il tuo ex chiedigli in cosa pensava fossi brava. Se stai facendo qualcosa che ami fare, di sicuro non sei troppo nervosa.

Ammirare il corpo del tuo partner

Fare dei complimenti aiuta l’autostima del partner. Fagli capire cosa ti piace. Se non fai alcun commento sembra che lo stai rifiutando. Fagli sapere che ti piace e adori fare sesso con lui.

