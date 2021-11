VOLETE CONOSCERE LE PRATICHE SESSUALI PIU' STRAVAGANTI IN VOGA OGGI? NEL "PONY PLAY" BISOGNA TRAVESTIRSI DA CAVALLO, CON TANTO DI SELLA, BRIGLIE E CODA, E POI GALOPPARE, NITRIRE, BATTERE I PIEDI - NELLA COMUNITA' ABDL INVECE GLI UOMINI TORNANO BAMBINI, INDOSSANO PANNOLINI E CIUCCIO E SI FANNO COCCOLARE DALLE MAMME - GLI AMANTI DELLO STRETCHING AI TESTICOLI INDOSSANO DEI PESI PER ALLUNGARE I GENITALI E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Di Tracey Cox

Tracey Cox

Nel corso degli anni, ho sentito molte voci bizzarre su quello che le persone fanno con il sesso. La maggior parte delle dicerie, le scartiamo subito perché improbabili. Di altre non siamo abbastanza sicuri.

Gli uomini gay inseriscono veramente le lampadine per via rettale come esercizio di fiducia? (Se lo fanno, non ne ho trovato prove). Si può veramente fare sesso per sette ore di fila come sostiene Sting? Sì, il sesso tantrico può durare ore, ma prevede anche guardarsi negli occhi e meditare, non solo fare maratone di sesso.

Per questo ho deciso di indagare quali miti sessuali sono leggende metropolitane e quali potrebbero essere veri.

Le persone si eccitano fingendo di essere pony. Sì! Il Pony Play (PP) prevede di essere nutrici con carote, indossare una sella e una coda (attaccata attraverso un vibratore anale) e una briglia, spesso con paraocchi. Si può anche inserire un bit (bocchino di metallo) tra i denti e un copricapo a mo’ di criniera.

Play Pony

I pony galoppano, nitriscono e battono i piedi e i loro proprietari li guidano in giro, li pulisono, fingono di calvalcarli e interagiscono in altri modi, meno innocenti. Generalmente combinano elementi del BDSM, ma non ci sono statistiche sui numeri. C’è stato però un enorme picco di interesse nel 2008 per via di un film realizzato da Madonna che includeva PP.

Annusare le magliette sporche può aiutarti a trovare il tuo partner perfetto. Le feste ai feromoni erano di gran moda circa cinque o sei anni fa, piene di single che volevano trovare un amore o un partner erotico. Sembrano aver avuto origine a Los Angeles, ma le uscite olfattive hanno preso piede anche a Londra.

Play Pony 3

Funzionano così: gli ospiti indossano e dormono in una t-shirt di cotone per tre giorni consecutivi, senza lavarsi o mettere profumi e deodoranti, quindi la sigillano in un sacchetto di plastica. Alla festa tutte le buste vengono contrassegnate in modo che si possa risalire al proprietario e disposte su un tavolo. A questo punto gli invitati annusano le magliette finché non ne trovano una con un odore per loro eccitante. Sembra che gli abbinamenti che ne vengono sono un semi-successo, anche se non ci sono prove scientifiche a supporto.

Stretching testicolare

Appendere dei pesi ai testicoli dà brividi sessuali. Alcuni dicono che lo stretching dei testicoli aumenta la produzione di testosterone e consigliano uno stretching delicato con tecniche varie e massaggi. Altri trovano eccitante l’atto di allungare i testicoli con i pesi: credono che avere i testicoli bassi può aiutare a rendere le erezioni più difficili e durare più a lungo.

Lo stretching si ottiene utilizzando pesi o dispositivi appositamente progettati che vengono spesso utilizzati anche nella comunità BDSM per giocare a vari giochi stravaganti. Secondo alcuni, gli uomini possono allungare i loro testicoli fino a 25-27 centimetri di lunghezza nel tempo. In media, i devoti riescono a ottenere un allungamento tra i 7 e i 17 cm.

Stretching testicolare 2

Uno dei più grandi rivenditori di giocattoli sessuali al mondo, Lovehoney, ha fatto sapere che le vendita di apparecchi per allungare i testicoli sono aumentate di oltre il 20% a livello globale.

Alla gente piace indossare un pannolino ed essere trattata come un bambino. La comunità ABDL (adult baby diaper lover) è un gruppo ampio e variegato. A Londra una società ha organizzato ogni mese una festa a loro dedicata per otto anni. Ci sono diversi asii nido ABDL dove gli adulti possono andare a stare con persone che la pensano allo stesso modo. Tykables, sito web statunitense, vende pannolini per adulti dal 2014 e organizza regolarmente eventi e raduni.

Le persone appassionate all’ABDL fingono di essere bambini: indossano pannolini, bevono da un biberon, gattonano sul pavimento, fanno il bagnetto, mangiano pappe e giocano con i giocattoli per i bambini. Alcuni ne ottengono gratificazione sessuale o godono ad essere umiliati, altri sono solo confortati dal travestimento. Nessuno sa davvero cosa fa scattare il feticcio.

Play Pony 4

Uno studio ha scoperto che la maggior parte dei devoti sono uomini sulla trentina, ben istruiti e con una relazione sessuale stabile. Ma ci sono dubbi sull’attendibilità di questi dati. Di questo tipo di perversione si sa poco, perché gli ABDL tendono a non cercare aiuto.

L'allattamento al seno degli adulti è una "cosa". I britannici hanno scoperto di recente l'allattamento al seno degli adulti quando Channel 4 ha realizzato un documentario sulle coppie che lo praticano. Molti uomini ammettono di “provare” il latte materno della moglie dopo la gravidanza. Forse questo spiega perché 300.000 persone hanno guardato un video sull’allattamento al seno che una delle coppie dello show ha condiviso su un sito porno online.

Un artista chiamato “Milky Mummy” produce anche contenuti per adulti per coloro che trovano erotico l’allattamento al seno. È di nicchia, ma succede.

Play Pony 2

Le scosse elettriche possono darti orgasmi più intensi. Le scene porno BDSM includono spesso persone che brandiscono oggetti come pungoli per bestiame, ma ora i giocattoli sessuali elettrificati sono per chiunque ne abbia voglia. Sesso ed elettricità non sembrano un buon mix, ma i giocattoli sessuali elettronici sono un settore in rapida crescita del mercato dei giocattoli sessuali.

L'"elettrosesso" è un modo per stimolare i genitali e le zone erogene con una quantità sicura di energia elettrica (il corpo umano è principalmente acqua quindi è un ottimo conduttore). Il giocattolo viene posizionato da qualche parte sul tuo corpo (come i tuoi genitali) per consentire all'elettricità di passare attraverso le cellule nervose.

Questo ti rende super sensibile al tatto e crea sensazioni che vanno da un pizzicore o un formicolio a una forte sensazione pulsante che fa contrarre i muscoli. Sono anche efficaci nell'aiutare a tonificare il pavimento pelvico.

Pratiche Abdl 2

Tutti stanno avendo piogge dorate. Avete tutti sentito parlare di questo e sapete che succede? Le piogge dorate, per coloro che non lo sanno, significano ottenere piacere sessuale urinando su qualcuno, facendolo urinare, guardando gli altri urinare o (più raro) bevendo l’urina.

Ricky Martin ammette di amarlo («Adoro dare la pioggia dorata. L'ho fatto prima sotto la doccia», ha detto durante un'intervista famosa) ma in realtà non è così mainstream come pensi.

Pratiche Abdl

Il collega Kinsey e l’educatore sessuale statunitense Justin Lehmiller cita uno studio su 400 adulti a cui è stato chiesto di scrivere quale è la loro fantasia sessuale preferita. Nessuna delle donne ha menzionato l'urina e solo l'1,4% degli uomini l'ha menzionata.

Uno studio europeo ha chiesto agli studenti universitari se avessero visto il porno sull'urofilia e/o se ne fossero stati eccitati. Mentre il 23 per cento lo aveva visto, la pratica ha ottenuto solo 1,27 su una scala di eccitazione (9 è molto eccitante).

Pratiche Abdl 3

Le piogge dorate hanno avuto un picco di popolarità in vista delle elezioni statunitensi a causa di un dossier trapelato che conteneva informazioni "compromettenti" su Donald Trump. Si suppone che Trump abbia visto le prostitute russe urinare su un letto in cui Barack e Michelle Obama avevano precedentemente dormito.

Le statistiche di Pornhub mostrano che le ricerche per "doccia dorata" sono aumentate del 289 percento il giorno in cui è stata pubblicata la notizia. Ha mantenuto una certa popolarità da allora, ma non è così comune come pensa la persona media.

