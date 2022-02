VOLETE DIMAGRIRE? DORMITE DI PIU' - GUADAGNARE UN'ORA DI SONNO POTREBBE AIUTARE A PERDERE PIU' DI 4 KG L'ANNO, SENZA FARE ALTRO - UN TEAM DI MEDICI DI CHICAGO HA STUDIATO I BENEFICI DI UNA LUNGA DORMITA SULL'APPORTO CALORICO GIORNALIERO DI UN GRUPPO DI VOLONTARI: CHI E' STATO IN GRADO DI PROLUNGARE DI ALMENO 60 MINUTI IL RIPOSO HA CONSUMATO IN MEDIA 270 CALORIE IN MENO AL GIORNO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Secondo uno studio, dormire un'ora in più ogni notte potrebbe aiutare le persone in sovrappeso a perdere 4 chili all'anno. I ricercatori dell'Università di Chicago hanno monitorato la durata del sonno e l'apporto calorico tra 80 persone in sovrappeso.

I risultati hanno mostrato che i volontari che sono stati in grado di chiudere gli occhi di più hanno consumato in media 270 calorie in meno ogni giorno, l'equivalente di 4 kg all'anno.

Alla luce delle loro scoperte, gli scienziati hanno chiesto di aggiungere i consigli sul sonno ai programmi di prevenzione dell'obesità e di perdita di peso. Hanno affermato che limitare il tempo trascorso davanti allo schermo prima di andare a letto era un fattore chiave tra coloro in grado di dormire di più.

Gli esperti ritengono che l'attuale epidemia di obesità - con metà dei britannici e degli americani in sovrappeso - sia in gran parte determinata da un aumento dell'apporto calorico, piuttosto che dalla mancanza di esercizio.

Studi precedenti hanno rivelato che non dormire a sufficienza influisce sulla regolazione dell'appetito e aumenta il rischio di ingrassare.

L'autrice principale, la dott.ssa Esra Tasali, ha dichiarato: «Se le abitudini di sonno sane vengono mantenute per un periodo più lungo, ciò può portare a una perdita di peso clinicamente importante nel tempo. Molte persone stanno lavorando duramente per trovare modi per ridurre il loro apporto calorico e perdere peso - beh, basta dormire di più per essere in grado di ridurlo sostanzialmente».

Il team ha reclutato 80 persone in sovrappeso di età compresa tra 21 e 40 anni che dormivano meno di sei ore e mezza a notte. Il ritmo del sonno è stato monitorato attraverso un orologio intelligente, mentre il loro apporto calorico è stato monitorato attraverso campioni di urina.

Dopo due settimane dall'inizio dello studio, metà del gruppo ha ricevuto una sessione di consulenza sul sonno che mirava ad aiutarli a ottenere 8,5 ore di sonno, che è più vicino al livello raccomandato. Il gruppo di controllo ha continuato il suo solito schema di sonno.

Entrambi i gruppi sono stati quindi monitorati per altre due settimane, con i risultati poi pubblicati su JAMA Internal Medicine. Il dottor Tasali ha dichiarato: «La maggior parte degli altri studi su questo argomento nei laboratori sono di breve durata, per un paio di giorni, e l'assunzione di cibo viene misurata quantificando il cibo consumato dai partecipanti durante la dieta».

«Nel nostro studio, abbiamo solo manipolato il sonno e fatto mangiare ai partecipanti quello che volevano, senza registrare il cibo o altro per tracciare la loro alimentazione». I volontari che hanno ricevuto consulenza hanno dormito in media 1,2 ore in più ogni notte, rispetto al gruppo di controllo. E hanno consumato in media 270 calorie in meno rispetto all'altro gruppo, e alcuni ne hanno mangiate 500 in meno.