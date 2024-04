VOLETE EVITARE DI PAGARE IL BIGLIETTO PER UNA PALLOSA ATTRAZIONE TURISTICA? SOLITAIRED HA STILATO LA CLASSIFICA DEI 100 LUOGHI PIÙ NOIOSI AL MONDO, ANALIZZANDO 66,7 MILIONI DI RECENSIONI GOOGLE DI 3.290 ATTRAZIONI TURISTICHE IN 384 CITTÀ DI 71 PAESI – GLI STATI UNITI SI AGGIUDICANO I PRIMI SETTE POSTI IN CLASSIFICA. MA OCCHIO, PERCHÉ AL 96ESIMO POSTO TROVIAMO ANCHE UN MUSEO ITALIANO…

shrek's adventure london

L'ultima cosa che ogni turista desidera è pagare per un’attrazione che non vale il prezzo del biglietto. Un nuovo studio elenca "le 100 attrazioni più noiose del mondo" aiutando a evitare di rovinarsi qualche ora di vacanza. La maggior parte delle sòle sono negli Stati Uniti: i primi sette posti in classifica sono occupati da attrazioni statunitensi. All’ottavo troviamo lo Shrek's Adventure di Londra mentre quattro Legoland Discovery Center rientrano nella top 25.

tennessee's jurassic jungle boat ride

La classifica di Solitaired è stata stilata analizzando 66,7 milioni di recensioni Google di 3.290 attrazioni turistiche popolari in tutto il mondo, in 384 città di 71 paesi. I ricercatori hanno calcolato un “punteggio di noia” per ciascun sito concentrandosi su 11 parole chiave per determinare quali sono state le meno interessanti.

La Branson Scenic Railway nel Missouri occupa il primo posto: si tratta di un viaggio di una cinquantina di chilometri da Branson per attraversare i Monti Ozark. L'Illuminarium Atlanta, nello stato americano della Georgia.

salem witch museum in massachusetts

Al terzo posto c'è il Jurassic Jungle Boat Ride del Tennessee: il giro in barca di otto minuti, a Pigeon Forge, porta i visitatori lungo un fiume tortuoso al coperto in cui si passa attraverso una giungla con grotte, cascate e finti dinosauri. Al quarto posto c'è il Salem Witch Museum, un museo del Massachusetts basato sui processi alle streghe del 1692. Ma occhio perché in classifica è finita anche una meta italiana: al 96esimo posto troviamo il museo di Correr a Venezia.

