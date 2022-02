VOLETE EVITARE LE PUNTURE DI ZANZARA? VESTITEVI DI BIANCO, VERDE O BLU - GLI SCIENZIATI DELL'UNIVERSITA' DI WASHINGTON HANNO SCOPERTO IL MECCANISMO CON CUI QUESTI INSETTI TROVANO LE LORO VITTIME: PRIMA SENTONO IL PROFUMO DELLA CO2 CHE ESPIRIAMO, POI SCELGONO DOVE ATTACCARE IN BASE AI COLORI CHE CAPTANO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Zanzara

Secondo un nuovo studio condotto da scienziati dell'Università di Washington le zanzare, dopo aver rilevato un gas rivelatore che espiriamo, volano verso colori specifici, tra cui rosso, arancione, nero e ciano.

Al contrario, ignorano il verde, il viola, il blu e il bianco.

I ricercatori ritengono che questo aiuti a spiegare come le zanzare trovano i loro ospiti, dal momento che la pelle umana, indipendentemente dalla pigmentazione generale, emette un forte "segnale" rosso-arancione ai loro occhi.

«Sembra che le zanzare utilizzino gli odori per aiutarsi a distinguere ciò che è vicino, come un ospite che morde», ha detto l'autore senior Jeffrey Riffell, professore di biologia dell'Università di Washington.

zanzara killer febbre gialla

«Quando sentono l'odore di composti specifici, come la CO2 del nostro respiro, quel profumo stimola gli occhi a cercare colori specifici e altri modelli visivi, che sono associati a un potenziale ospite, e dirigersi verso di loro».

I risultati rivelano come l'olfatto di una zanzara influenzi il modo in cui risponde ai segnali visivi.

Sapere quali colori attirano le zanzare affamate e quali no, può aiutare a progettare repellenti, trappole e altri metodi migliori per tenere a bada le zanzare, hanno affermato i ricercatori.

zanzara

«Una delle domande più comuni che mi vengono poste è: "Cosa posso fare per impedire alle zanzare di pungermi?”», ha detto Riffell.

«Ci sono tre segnali principali che attirano le zanzare: il tuo respiro, il tuo sudore e la temperatura della tua pelle.

«In questo studio abbiamo trovato un quarto spunto: il colore rosso, che non si trova solo sui propri vestiti, ma si trova anche nella pelle di tutti. La tonalità della tua pelle non ha importanza, stiamo tutti emanando una forte firma rossa. Filtrare quei colori attraenti nella nostra pelle, o indossare abiti che evitino quei colori, potrebbe essere un altro modo per prevenire una puntura di zanzara».

Nei loro esperimenti, il team ha monitorato il comportamento delle femmine di zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, quando gli sono state presentati diversi tipi di segnali visivi e olfattivi.

zanzara tigre asiatica 5

Come tutte le specie di zanzare, solo le femmine bevono sangue e i morsi di A. aegypti possono trasmettere dengue, febbre gialla, chikungunya e Zika. I ricercatori hanno rintracciato le singole zanzare in camere di prova in miniatura, nelle quali hanno spruzzato odori specifici e presentato diversi tipi di schemi visivi, come un punto colorato o una gustosa mano umana.

Senza alcuno stimolo olfattivo, le zanzare ignoravano in gran parte un punto sul fondo della camera, indipendentemente dal suo colore.

Dopo uno spruzzo di CO2 nella camera, tuttavia, le zanzare hanno continuato a ignorare il punto se era verde, blu o viola. Ma se il punto era rosso, arancione, nero o ciano, le zanzare ne erano attirate. Gli esseri umani non sentono l'odore di CO2, che è il gas che noi e altri animali espiriamo ad ogni respiro, mentre le zanzare sì.

zanzara coreana 2

«Immagina di essere su un marciapiede e di sentire l'odore della crosta di torta e della cannella», ha detto Riffell.

«Probabilmente è un segno che c'è una panetteria nelle vicinanze e potresti iniziare a cercarla in giro. Qui abbiamo iniziato a imparare quali elementi visivi cercano le zanzare dopo aver annusato la loro versione di una panetteria».