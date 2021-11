VOLETE FARE UN VIAGGIO MA NON SAPETE DOVE? UNA COMPAGNIA AEREA LOWCOST GIAPPONESE HA LANCIATO UNA NUOVA INIZIATIVA: DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI VOLI A SORPRESA - LE MACCHINE SONO STATE POSIZIONATE A TOKYO E OSAKA, BASTA INSERIRE 5000 YEN (38 EURO) PER OTTENERE UNA SFERA COLORATA CONTENENTE UN VOUCHER DEL VALORE DI 6000 (45 EURO) CON DESTINAZIONE CASUALE E UNA MISSIONE DA COMPIERE...

Da Younipa.it

Peach Aviation

Peach Aviation, la compagnia aerea giapponese, ha lanciato una nuova sorprendente iniziativa: acquistare un biglietto per un volo a sorpresa direttamente da distributore automatico.

La compagnia aerea giapponese ha deciso così di sfruttare al massimo delle sue potenzialità il fenomeno gachapon. Il termine indica sia i gadget in sfere di plastica sia i distributori automatici dove è possibile acquistarli, i quali rappresentano ancora una vera e propria istituzione nel Paese. Adesso, sono stati trasformarti in una geniale iniziativa di marketing.

Peach Aviation 2

Le macchine sono state posizionate nel quartiere di Shibuya a Tokyo e a Osaka, e riempite di voli andata e ritorno verso località in tutto il Giappone. Come funziona? È semplice! Basta inserire una somma di denaro nel distributore e ritirare una sfera colorata. Dentro, un biglietto per un volo aereo per una meta a sorpresa!

Ogni sfera costa 5000 yen (38 euro) e contiene un voucher del valore di 6000 yen (45 euro), che può essere usato solo per la destinazione indicata. Inoltre, ad ogni persona che acquista la sfera viene data una spilletta con una missione da compiere nella città di destinazione. Niente paura, tutte cose piuttosto semplici. Per esempio, lo studente Mao Otani ha trovato un viaggio per Kushiro, nella regione di Hokkaido, e la sua missione era quella di andare al mercato e preparare una specialità locale.

Peach Aviation 3

I risultati della trovata sono a dir poco sorprendenti: più di 3000 le sfere vendute ed una grande risonanza sui social. Secondo il direttore del progetto, Shuntaro Kosasa, il segreto sta nell’effetto sorpresa, un’emozione spesso venuta a mancare durante la pandemia. «Non è solo un’idea innovativa, ma c’è anche l’adrenalina di non sapere quale sarà la propria destinazione. Era il momento giusto per creare qualcosa di divertente», ha dichiarato. Il distributore sarà attivo fino a dicembre, ma la compagnia sta pensando di espandere il progetto per coinvolgere anche altre città.

Peach Aviation 5 Peach Aviation 6 Peach Aviation 4