DAGONEWS

come conservare la lattuga per un mese 6

Volete mantenere la lattuga fresca e croccante per quattro settimane? Date un’occhiata al video di questa food blogger americana che ha svelato il segreto per non buttare via il cibo, senza rinunciare a gustarsi un’insalata come appena comprata.

Secondo Lama, che sui social è TasteGreatFoodie, basta infilare la lattuga in un barattolo e riempirlo d’acqua prima di chiuderlo e riporlo in frigorifero. Lei assicura che quattro settimane dopo la lattuga è come appena comprata. Non resta che provare.

