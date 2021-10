VOLETE UNA NUOVA SCUSA PER GIUSTIFICARE IL POSSESSO DI DROGA DELLO STUPRO? POTETE DIRE CHE SERVE PER PULIRE LE STRUMENTAZIONI DI BORDO DI UNO YACHT - E' QUEL CHE HA DETTO ALLA POLIZIA UN INGEGNERE NEOZELANDESE ARRESTATO A GENOVA, MEMBRO DELL’EQUIPAGGIO DI UNA SUPER IMBARCAZIONE ORMEGGIATA AL PORTO - LA DROGA, IN CONFEZIONE DA 2 LITRI, SAREBBE STATA SPEDITA DALL’OLANDA E SERVIVA PER I FESTINI A BORDO…

Giuseppe Filetto per https://genova.repubblica.it

Agli agenti della Squadra Mobile che lo hanno fermato mentre ritirava i due flaconi da 2 litri arrivati dall’Olanda, ha detto che quel liquido gli sarebbe servito per pulire le strumentazioni di bordo del maxiyacht su cui era imbarcato. Quel liquido incolore ed insapore, però, non è altro che una sostanza dagli esperti chimici chiamata gamma-butirrolattone, meglio conosciuta sul mercato nero come " ecstasy liquida" o " droga dello stupro". Il nome deriva dal genere di reati che l’assunzione di tale sostanza determina. Tant’è che lo stupefacente, in caso di consenso, è usato sia dai maschi che dalle donne per far perdere i freni inibitori durante i rapporti sessuali.

In taluni casi, invece, mescolata a drink o cocktail ( versato nei liquidi non si percepisce sapore, odore, tantomeno colore) per il suo potenziale utilizzo con intenti criminosi: prevalentemente violenze sessuali ai danni di persone incoscienti o quasi. È la stessa droga per la quale è indagato Luca Morisi, il braccio destro di Matteo Salvini.

Così, l’ingegnere neozelandese di 44 anni l’alto ieri è finito in manette, poi in una cella di Marassi. Alla polizia ed al pm Silvia Saracino dovrà spiegare chi gli ha mandato lo stupefacente ed eventualmente a chi era destinato. Si sa, invece, che l’uomo fa parte dell’equipaggio dello yacht di lusso, lungo 50 metri. ed è un addetto alla gestione della strumentazione di bordo; che l’imbarcazione ormeggiata nei pressi del Porto Antico di Genova era pronta per una mini crociera, una traversata di alcuni giorni nel Mediterraneo.

Si sospetta che prima della partenza dovesse imbarcare alcune giovani donne e che la droga dovesse servire per festini. Anche se questo aspetto è da approfondire. È certo, invece, che l’ingegnere è stato licenziato in tronco dal proprietario ( un cittadino degli Stati Uniti) dello yacht, che a quanto pare sarebbe estraneo alla vicenda.

Secondo indiscrezioni che trapelano da ambienti investigativi, la droga sarebbe stata spedita alcuni giorni addietro dall’Olanda, dove è facile reperirla poichè lì è di libera vendita. Anche se vi è una relativa facilità di reperirla on line, appunto spedita da Paesi in cui al regolamentazione è meno rigida che in Italia. Va detto che è un solvente industriale, utilizzato inizialmente per la pulizia di pavimenti e pulizie industriali. In Inghilterra, però, recentemente si è cercato di riclassificare queste droghe, in modo da rendere più severe le sanzioni nei confronti di chi le possiede illegalmente.

In ogni caso, vi sono indagini in corso per capire come nel caso genovese sia stata acquistata. I due flaconi, comunque, tramite una soffiata sarebbero stati intercettati dalla Polaria di Roma- Fiumicino; il liquido analizzato e poi lasciato transitare fino a destinazione. Negli scorsi giorni, il corriere ( anche questo completamente estraneo alla vicenda) avrebbe contattato l’ingegnere ed i due si sono dati appuntamento nella zona del Porto Antico, dove però alla consegna si son fatti trovare anche gli agenti della Squadra Mobile.

gamma-butirrolattone - GBL - LA DROGA DELLO STUPRO droga dello stupro 1