VOLETE ORGANIZZARE UNA TROMBATA MEMORABILE PER UN’OCCASIONE SPECIALE? SEGUITE I SETTE CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX CHE VI APPARECCHIA UNA SERATA INDIMENTICABILE DI GODIMENTO – NON DIMENTICATE DI ACCENDERE LA FANTASIA DEL PARTNER CON UN’ENTRATA ARRAPANTE – PRENDETEVI TEMPO PER I PRELIMINARI, PROVATE UNA NUOVA POSIZIONE ED ESPLORATE NUOVE ZONE EROGENE: SE NON AVETE MAI SPERIMENTATO IL BONDAGE…

posizioni sesso

È il tuo compleanno? Vuoi festeggiare l’anniversario con il tuo partner regalandoti una serata piccante? Seguite i consigli della sexperta Tracey Cox che rivela i sette passaggi per una serata che difficilmente riuscirete a dimenticare. Non preoccuparti di pianificare troppo: in realtà pensare a qualcosa di strutturato fa sì che il partner percepisca con quanta attenzione vi siete dedicati alla vostra serata speciale.

Organizza la “scena”

Indipendentemente da quale sia la stanza prescelta abbi cura di creare l’ambiente giusto. Occhio all’illuminazione che crea la giusta atmosfera. Le candele sono perfette.

sesso 2

Non dimenticare alcune prelibatezze gourmet. Una bottiglia di vino o champagne, cioccolatini o i vostri cibi preferite.

Assicurati che le lenzuola siano pulite e fresche se ti trovi in camera da letto, aggiungi una coperta o un tappeto se ti trovi altrove.

Fai un ingresso a effetto

Gran parte dell'eccitazione è guidata da ciò che vediamo. Fai sedere il tuo partner e fai un’entrata a effetto scegliendo il vestito giusto per l’occasione. Spogliati in modo sensuale e inizia a giocare: tu puoi toccarlo, ma lui non può. Sfila per lui. Muoviti con sensualità e fai in modo di accendere la miccia.

sesso

Dedicatevi tempo

Poche coppie si dedicano al sesso per molto tempo: troppo spesso finiamo per inserirlo in un programma intenso per poi farlo in fretta e furia.

Il regalo più grande che puoi fare al tuo partner per un'occasione speciale è il tempo. Inizia con un massaggio, usa degli oli profumati e asciugamani soffici.

Quando l’atmosfera si è riscaldata, passa a un massaggio erotico: tieni la base del pene con una mano e con l’altra afferra in modo saldo il membro. Scorri dal basso verso l’altro con un movimento circolare. Occhio: deve eccitarsi, ma non venire.

SESSO PROSTATA

Aggiungi un po’ di pepe

Per la tua serata speciale non puoi limitarti a ciò che conosci già. È la sera giusta per provare la posizione a cui state pensando da tempo, ma che non avete mai avuto il coraggio di sperimentare.

E adesso si cambia

Dopo averlo fatto impazzire non dimenticare che anche lui deve darti piacere. E come farti godere se non con un sano sesso orale. Guidalo e il godimento sarà assicurato.

Provate una nuova zona erogena

bondage

Un altro ottimo modo per introdurre una novità è esplorare una nuova zona erogena. Puoi provare con il sesso anale, ma se non fa per te è l’ora di sperimentare qualche sex toys, usate qualche kit per il bondage. I vibratori con il telecomando sono fantastici per infuocare la serata .

Godetevi il tempo dopo il sesso

sesso di coppia

Se foste in un film, dopo l'orgasmo vi rannicchiereste su un tappeto di pelliccia davanti al fuoco durante una notte di tempesta. Non sarà la stessa cosa, ma la cosa migliore è coccolarsi. La cosa peggiore è prendere il telefono o il telecomando. Invece imprimete nella vostre mente la strepitosa serata di godimento. E chissà, forse ci scapperà anche il secondo round.

