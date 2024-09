VOLETE PORTARE I VOSTRI FIGLI A FARE SPORT? PRIMA PORTATELI DA UN MEDICO - CIRCA IL 3% DEI BAMBINI CHE EFFETTUA LA VISITA PER L'IDONEITÀ SPORTIVA AVEVA UN PROBLEMA DI SALUTE CHE AVREBBE POTUTO CAUSARE UN ARRESTO IMPROVVISO DEL CUORE DURANTE L'ATTIVITÀ AGONISTICA - L'ITALIA HA UNA DELLE LEGISLAZIONI PIÙ RIGOROSE AL MONDO CHE, DA QUANDO È STATA INTRODOTTA, HA AIUTATO A RIDURRE DEL 75% IL NUMERO DI GIOVANI ATLETI COLPITI DA MORTE IMPROVVISA - I PERICOLI NASCONO SOPRATTUTTO DA...

Estratto dell'articolo di Elena Dusi per “la Repubblica”

certificato medico sportivo dei bambini

Settembre, è tempo di certificati per lo sport. Alla riapertura di campi di calcio e piscine, gli studi dei medici sportivi si affollano di giovani atleti in cerca del via libera alla loro carriera agonistica. Ogni federazione, e quindi ogni sport, segue regole proprie, […] a seconda della maturità del corpo e della tecnica necessaria per affrontare le gare. Un certificato valido per uno sport, di conseguenza, potrebbe non andare bene per un altro, moltiplicando gli sforzi dei genitori per coprire le attività dei figli.

Ottenere un certificato in tempi brevi attraverso il servizio sanitario nazionale non è semplice nei periodi di punta: e settembre certamente lo è. La via del pubblico è più percorribile fuori stagione, ad esempio dopo la chiusura delle scuole. In autunno per rispondere alle richieste si moltiplicano gli studi medici improvvisati, anche all’interno di palestre e impianti sportivi. Puntuali, in questa stagione, arrivano anche i controlli dei Carabinieri del Nas. Il tasso di irregolarità – iscritti con certificati invalidi, apparecchiature per gli esami medici inadeguate – si aggira nelle varie città sul 30%.

[…] La caccia al certificato medico può salvare la vita di un giovane atleta. Lo conferma una ricerca appena pubblicata sulla rivista europea Cardiology in the Young dall’ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù. Quasi uno su dieci (il 9%) tra i 581 ragazzi fra 8 e 18 anni sottoposti a test per il via libera all’agonismo aveva un’anomalia sospetta al cuore. […]

Uno su tre (il 3% del campione totale) aveva in effetti un problema incompatibile con l’agonismo. Continuare a fare sport ad alto livello per loro si sarebbe tradotto in un rischio di arresto improvviso del cuore, un dramma che in Italia colpisce in media 2 atleti ogni 100mila.

[…] Effetto di una legislazione introdotta in Italia nel 1982 e considerata la più rigorosa al mondo. Le norme del nostro paese prevedono un certificato medico di base per l’attività non agonistica e un certificato agonistico. […] Da quando sono state introdotte, i giovani atleti colpiti da morte improvvisa si sono ridotti a un quarto rispetto a prima.

[...] I pericoli nascono soprattutto da anomalie della struttura del cuore presenti alla nascita o aritmie ereditarie rare ma subdole che restano nascosta fin quando non causano malori o morti improvvise.

[…] Mai, fra i ragazzi del Bambino Gesù, lo stop all’agonismo è stato causato dai problemi cardiaci più comuni fra i bambini: il soffio, che i pediatri sottopongono spesso a controllo, ma nella maggior parte dei casi è legato allo sviluppo del muscolo cardiaco, e l’aritmia respiratoria, provocata dal movimento toracico della respirazione e normale soprattutto nei bambini piccoli. […]