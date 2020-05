VOLETE UNA PROVA DELL’UTILITÀ DELLE MASCHERINE? GUARDATE QUESTA SIMULAZIONE – I ‘DROPLETS’ POSSONO ARRIVARE A RICOPRIRE INTERAMENTE UNA PERSONA IN POCHI MINUTI, SEMPLICEMENTE PARLANDO. IN 2 MINUTI VENGONO ESPULSE CIRCA 100 GOCCIOLINE SUL VISO E QUASI 500 SULLE MANI. SE INVECE SI INDOSSA LA MASCHERINA… – VIDEO

CORONAVIRUS, SIMULAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI DROPLETS SE NON SI INDOSSA UNA MASCHERINA

Da www.lastampa.it

simulazione – come i droplets ricoprono una persona con cui stiamo parlando in metro

Una persona infetta da Covid-19 può trasmette il virus semplicemente parlando con qualcuno in un ambiente chiuso come la metropolitana, un autobus o un ufficio. Ecco una simulazione prodotta dalla società di software MSC che mostra come le gocciolione infette possano "ricoprire" una persona in pochi minuti semplicemente parlando se non si usano correttamente i dipositivi di protezione individuale, come le mascherine. È la dimostrazione di quanto sia importante rispettare le distanze di sicurezza dettate da medici e governi.

Nella simulazione sono visibili due scenari. Nel primo la persona infetta non indossa la mascherina ed espelle in 2 minuti circa 100 goccioline sul viso e quasi 500 sulle mani. Se viene utilizzata la mascherina si scende a 2 sul volto e 9 sulle mani.

simulazione – come i droplets ricoprono una persona con cui stiamo parlando in metro 4 simulazione – come i droplets ricoprono una persona con cui stiamo parlando in metro 3 simulazione – come i droplets ricoprono una persona con cui stiamo parlando in metro 2 simulazione – come i droplets ricoprono una persona con cui stiamo parlando in metro 1