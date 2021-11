25 nov 2021 08:27

VOLETE RESTARE IN FORMA ANCHE DOPO I 65 ANNI? FATE LE PULIZIE! - L'UNIVERSITA' DI SINGAPORE HA SCOPERTO CHE GLI ANZIANI CHE SVOLGONO LE FACCENDE DOMESTICHE HANNO PIU' FORZE, SONO MENTALMENTE PIU' ACUTI E FISICAMENTE PIU' COORDINATI RISPETTO A CHI NON MUOVE UN DITO IN CASA - L'AUTORE DELLO STUDIO: "UNA COMBINAZIONE DI LAVORI LEGGERI E PESANTI E' ASSOCIATA A UNA FUNZIONE COGNITIVA PIU' ELEVATA, IN PARTICOLARE NEI DOMINI DELL'ATTENZIONE E DELLA MEMORIA"...