UN AUTOGRILL PER LA TESTA - L'AZIENDA CROLLA IN BORSA DOPO L'ANNUNCIO DELL'AUMENTO DI CAPITALE: CHIEDERÀ 600 MILIONI AL MERCATO - NUOVA TEGOLA PER I BENETTON, MENTRE L'ALTRA SOCIETÀ DEL GRUPPO, ASPI, HA PRESENTATO AL MERCATO IL PIANO INDUSTRIALE AL 2024: L'OBIETTIVO È ASSUMERE 2.900 PERSONE ED EFFETTUARE INVESTIMENTI PER 6,1 MILIARDI...