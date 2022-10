2 ott 2022 19:10

VOLETE SAPERE CHE FINE HA FATTO IL RAGAZZINO SALVATO GRAZIE A MARADONA? È FINITO IN CARCERE PER SPACCIO! – LUCA QUARTO ERA AFFETTO DA UNA GRAVE MALATTIA E NEL 1985 IL CAMPIONE GIOCÒ IN UNA PARTITA DI BENEFICENZA IN UN CAMPETTO DI ACERRA PER RACIMOLARE SOLDI E SPEDIRLO A OPERARSI IN SVIZZERA – NEL 2002 IL RAGAZZINO, SALVATO GRAZIE ALL’INTERVENTO, INCONTRÒ PURE IL PIBE DE ORO A “C’È POSTA PER TE”. OGGI È UN PUSHER ARRESTATO DOPO ESSERE STATO BECCATO IN PROVINCIA DI RIMINI MENTRE…