VOLETE SAPERE CHE FINE HANNO FATTO I SOLDI CHE AVETE DEVOLUTO A MALIKA CHALHY, LA RAGAZZA SBATTUTA FUORI DI CASA DAI GENITORI PERCHÉ LESBICA? – CHIEDETELO ALLA SORELLA DI TOMMASO ZORZI CHE HA IMMORTALATO LA 22ENNE ALLA GUIDA DELLA SUA NUOVA MERCEDES - DOPO AVER MENTITO DICENDO CHE L’AUTO NON ERA SUA, ALLA FINE HA CONFESSATO DICENDO CHE CON I 140MILA EURO DELLE RACCOLTE FONDI VOLEVA “TOGLIERSI UNO SFIZIO” – E SULLE FANTOMATICHE DONAZIONI METTE IN MEZZO LA BOLDRINI CHE LA SMENTISCE…

Una storia di Instagram della sorella di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello VIP 2020, ha colto Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica, alla guida di una Mercedes. Questa storia postata sui social ha generato alcune perplessità: si può vedere Malika alla guida di una Mercedes appena uscita dal concessionario.

Fin qui nulla di male se non fosse che per permettere alla ragazza di farsi una nuova vita lontano da una famiglia che non la voleva più, erano state lanciate due raccolte fondi che avevano racimolato complessivamente 140 mila euro. Soldi che le erano serviti per trovare una casa a Milano, dove ha deciso di trasferirsi, e, a quanto pare, di comprarsi un’automobile. Una macchina costata, in offerta, 17 mila euro, come ha confessato la stessa Malika in un’intervista a Tpi.it.

«Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto», così Malika ha risposto a Selvaggia Lucarelli per TPI (The Post Internazionale). «Ho preso la casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila euro di caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti.

Non avevo niente, era rimasto tutto a casa dei miei - racconta ancora la giovane nell’intervista - Adesso ho avuto delle spese per la macchina». «Perché quando giorni fa ti è stato chiesto privatamente da altre persone di chi fosse la Mercedes che guidavi, hai detto che era dei genitori della tua fidanzata?», chiede Lucarelli.E Malika: «Sì ho detto una bugia. Mi scuso. Mi è stato chiesto quando ero sotto pressione».

«Ha venduto la sua macchina vecchia, è andata in una concessionaria, le serviva una macchina per essere una persona libera e si è comprata una macchina nuova», afferma Roberta, agente e portavoce della ragazza di Castelfiorentino incalzata dalle domande. A questo punto l’acquisto della Mercedes ha spinto molte persone a chiedersi se le donazioni siano state destinate alla risoluzione dei problemi finanziari dovuti a un violento cambio di vita, o se servano solo per togliersi degli sfizi.

Nell’intervista la Lucarelli chiede alle 22enne a chi avesse deciso di destinare le donazioni, visto che più volte aveva annunciato di dare quei soldi in beneficenza e lei risponde di non aver ancora deciso ma che ci sono stati contatti anche con Laura Boldrini. Che ha poi smentito completamente la notizia.

