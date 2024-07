VOLETE SAPERE CHI E COSA C’È DIETRO IL PARTY ABUSIVO ALL’ISOLA DELLE FEMMINE? – LA FESTA DELLA "PALERMO BENE" ERA STATA AUTORIZZATA DALLA PROPRIETARIA, LA MARCHESA PAOLA PILO BACCI, CHE HA SPEDITO I NIPOTI SULL’ISOLA NELLA SPERANZA DI VENDERE LO SCOGLIO IN MANO ALLA LIPU - OTTAVIO CAPPELLANI: “LA MARCHESA NON SA PIÙ COSA FARSENE DI QUEST’ISOLA IN MANO AGLI UCCELLI. I PRESENTI GIRANO VIDEO DOVE MOSTRANO CHE ALL’ISOLA DELLE FEMMINE SI PUÒ BALLARE. ANZI, È PROPRIO IL LUOGO IDEALE PER FARE RAVE PRIVATI. E’ RISERVA ORIENTATA SÌ, MA ORIENTATA ALLE FESTE E…”

Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 6

Siamo al Beach Club Isola, in questo promontorio detto punta del Passaggio da cui inizia il golfo Carini che finisce con punta Raisi. Di fronte a noi l’Isola delle Femmine. La sospensione dell’incredulità è l’ingrediente principale del cocktail allucinogeno che chiamiamo party. […] Alcuni sono qui da questa mattina e sono ancora in costume. Alcuni si stanno cambiando per la festa.

ottavio cappellani alla riserva marianelli

Ci sono ragazze che si vestono in maschera. Festeggeremo gli elementi, dicono. Sì, qui è pieno di elementi. Aria, Terra, Fuoco e Acqua Il solito andirivieni dal bar e dal bagno. Credo di avere capito cosa sia l’andirivieni dal bagno. I genitori pippano, gli amici dei genitori pippano. Il potere pippa. La Palermo Bene pippa. Tutti pippano. Anche i poveri. Eppure la location (lochescion, lochescion, lochescion) continua a dare quell’impressione di alta società. Su come l’alta società sia diventata alta è tutta una cosa della quale ancora discutere.

Dicono che gli ospiti siano i proprietari dell’Isola delle Femmine. Non lo sono. Vito e Antonio Triolo (o i loro amici, non saprei) sono i nipoti. Sono i nipoti della marchesa Paola Pilo Bacci, discendente di quel patriota di Rosolino Pilo, uno che fece l’Italia

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 4

[…] la marchesa non sa più cosa farsene di quest’isola in mano agli uccelli. Strano destino, questo che unisce Pilo e uccelli. Il prezzo di vendita era di tre milioni e mezzo di euro. Oggi il prezzo è sceso a un milione settecentocinquantamila euro. Chi si compra uno scoglio in mano alla Lipu, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli? Lo scoglio è riserva orientata. Pensano tutti agli uccelli e meno al Pilo (Rosolino). Alla festa un po’ al pilo si pensa.

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 1

Lo spostamento di una festa da una location a un’altra è una antica tecnica di rimorchio. Si scremano gli invitati. Si capisce chi è disponibile a lasciarsi andare. A passare la notte fuori. L’Isola delle Femmine è circondata da varie leggende: carcere femminile; luogo dove vennero abbandonate per sette anni 13 donne ottomane per gravi colpe nei confronti dei mariti, quando vennero a recuperarle non se ne vollero andare; e ancora una riguarda il conte di Capaci (avo di Rosolino Pilo e della marchesa oggi proprietaria) che si era innamorato, non corrisposto, di una giovane ragazza che per ripicca fu segregata sull’isola, dove si suicidò gettandosi dalla torre che ancora oggi svetta in rovina sull’isolotto (alcune notti si sentirebbero le sue grida di dolo). Carcerazione, sequestro, rapporti lesbo, fantasmi.

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine

I gemelli ci invitano a trasferirci sull’isola. Inizia la selezione. Ma si può andare? Chiede qualcuno. Sono i proprietari, dice un altro. No, sono i nipoti. Ma non bisogna chiedere il permesso agli uccelli? Agli uccelli? No, dico, alla cosa, alla Lipu. […] La versione ufficiale è che gli uccelli hanno smesso di rompere le scatole il 30 giugno. Oggi è l’1 luglio, si può andare. Viene il Dj. Ma chi Mauriziotto? Lui. Ma non era guardia costiera? Appunto, se non lo sa lui se si può andare o no. Andiamo. Non facciamo confusione salendo sulle barche, prima l’alcol, poi le droghe, poi quelli belli, poi quelli brutti, anziani e bambini non sono invitati. Risate.

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine

L’ordine in cui saliamo sulle barche è esattamente quello appena ascoltato. Si arriva all’isolotto tra urletti e spruzzi d’acqua. Una tira fuori un cartone con scritto “Save the planet”. Dice che si deve girare un video per promuovere la natura. Se no la bocciano? Chiedo. La tipa si allontana saltellando leggiadra. Secondo me hanno unito l’utile al divertevole e mentre festeggiano il compleanno girano un video dove mostrano che sì: all’Isola delle Femmine si può ballare. Anzi, è proprio il luogo ideale per fare rave privati. E’ riserva orientata sì, ma orientata alle feste. Non vedete come quasi ci stiamo scalmanando in un sabba? […] La zia Paola sarà contenta. Chissà che non sia la volta buona che riusciamo a vendere ‘sti uccelli. […] Qualcuno qui conosce gente alla Regione. Tutti. Andata, facciamo richiesta. Alcuni ballano. Alcuni passeggiano in mezzo a quelli che ballano.

maurizio giglio

[…] L’Isola delle Femmine si chiama così perché il suo nome era Isula Fimi, da Insula Euphemi, dal nome del generale Eufemio da Messina, governatore bizantino della Sicilia. Io non sono mai stato alla festa (me l’hanno raccontata). E voi avete sospeso l’incredulità. Come fate sempre.

isola delle femmine isola delle femmine maurizio giglio isola delle femmine Ottavio Cappellani CAPPELLANI ottavio cappellani OTTAVIO CAPPELLANI cappellani OTTAVIO CAPPELLANI OTTAVIO CAPPELLANI IN SOUMAHORO STYLE maurizio giglio maurizio giglio festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 2 festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 3 festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 5