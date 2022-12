16 dic 2022 17:14

VOLETE SAPERE CHI È IL “TESTA DI CAZZO” DELL’ANNO? PROVATE A CHIEDERLO AGLI ABITANTI DEL VILLAGGIO INGLESE DI WORCESTERSHIRE CHE HANNO ERETTO UNA STATUA DI PUTIN CON TANTO DI PENE IN TESTA – PER PROTESTARE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA, UN GRUPPO DI CITTADINI SI SONO TASSATI PER COMMISSIONARE LA SCULTURA A DUE ARTISTI: CHI VUOLE PUÒ TIRARE UOVA CONTRO L’OPERA IN UN PARCHETTO DELLA CITTÀ…