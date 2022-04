VOLETE SAPERE COM’È ESSERE FIGLI DI CARMEN DI PIETRO? CHIEDETELO AL POVERO ALESSANDRO CHE, PUR DI FARE QUALCHE SOLDO E DI METTERE PIEDE IN TV, È PARTITO PER “L’ISOLA DEI FAMOSI” CON QUELLA COZZA SOFFOCANTE DELLA MADRE CHE NON LO MOLLA UN SECONDO – IL RAPPORTO CON IL FIGLIO È SOLO L’ULTIMO CAPITOLO DELLA VITA A FAVORE DI TELECAMERE DELLA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW: I FILM EROTICI, IL MATRIMONIO (CON PENSIONE DI REVERSIBILITÀ) CON SANDRO PATERNOSTRO, LA PROTESI AL SENO SCOPPIATA IN AEREO E…

All’«Isola dei famosi» con il figlio

Carmen Di Pietro è una naufraga di questa edizione dell’«Isola dei famosi» con il figlio Alessandro. Il reality sta mettendo in luce il legame che Alessandro ha con la madre Carmen, con cui c’è un affiatamento particolare. La showgirl ha dimostrato di essere molto apprensiva nei suoi confronti. Quando sono partiti per l’Isola hanno detto: «Il nostro punto di forza è che siamo testardi, invece il punto debole è che vogliamo avere ragione entrambi. In passato abbiamo già viaggiato insieme ed è stato un disastro. Siamo bravi ad andare avanti senza guardare indietro e portiamo con noi dei pupazzi. Torneremo a casa con il ricordo di una bella esperienza».

I figli Alessandro e Carmelina

All’età di 36 anni, Carmen Di Pietro è diventa mamma del suo primogenito Alessandro nel 2001 e, a 43 anni, di Carmelina, classe 2008. Entrambi i figli sono frutto della relazione con il suo compagno, Giuseppe Iannoni, durata 16 anni. Finita la relazione nel 2016 con Giuseppe, Carmen oggi si dichiara «felicemente single, l’unico uomo della mia vita è mio figlio, Alessandro».

Il grande amore, Sandro Paternostro

Il 17 giugno 1998 dopo 5 anni di fidanzamento Carmen Di Pietro sposa Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e personaggio eccentrico che ha segnato la storia del giornalismo e della televisione italiana. Il matrimonio fece clamore per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33. E infatti le nozze furono riprese da testate giornalistiche ed emittenti televisive di tutto il mondo. Più volte Carmen ha dichiarato che a farla innamorare del giornalista fu “il mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana, nonché lo charme e la grande cultura di Sandro, che lui intelligentemente non ostentava mai”.

Il matrimonio venne celebrato nonostante l’ostilità dei figli di Paternostro: Roberto e Alessandra. In seguito Neri Parenti li chiamò ad interpretare il ruolo di loro stessi nel film commedia Paparazzi del 1998. Rimasta vedova il 23 luglio 2000, Carmen non si è mai voluta risposare per non perdere la cospicua pensione di reversibilità del defunto marito. Di Paternostro dice sempre ancora oggi:“Uomini come Sandro non ne esistono più. Parlava otto lingue, a casa conservo tantissime sue foto e ai miei figli parlo spesso di lui. Il mio primogenito porta il suo nome proprio in sua memoria, e in questo momento è l’unico uomo della mia vita. Sto bene da sola, per ora”.

Gli esordi di Carmen modella

Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro, nasce a Potenza il 24 maggio 1965 da papà Donato (ferroviere) e da mamma Emma. Ha due fratelli, Vito e Giuseppe, e una sorella, Maria, venuta a mancare a soli tre anni.Dopo il diploma, fa la modella e vive tra Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid, dove lavora come modella.

Film erotici

Nel 1986 inizia a lavorare come attrice ed esordisce con tre film erotici: nel 1990 Lucrèce Borgia - Le Castellane di Lorenzo Onorati e nel 1991 ne Il diavolo nella carne e Ossessione fatale, di Joe D’Amato.

La sua prima «Isola»

Nel 2004 partecipa alla sua prima «Isola dei famosi». Carmen restò famosa perchè divise Antonella Elia e Aída Yéspica nella storica litigata dove si presero per i capelli. Carmen venne eliminata nel corso della quinta puntata

Lettrice di poesie

Nel 2016, nella trasmissione di Rai 1 «Sabato in», nella rubrica di Gianni Ippoliti la showgirl legge ed interpreta i versi dei grandi poeti. Ha imperversato sul web con le poesie dei più grandi poeti lette in un modo tutto suo, realizzando alcuni video. Dei filmati che subito hanno fatto il boom sui social network: migliaia di commenti e condivisioni, con milioni di visualizzazioni

Il Grande fratello vip

Nel 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

L’esplosione del seno nel 1997

«Mi trovavo in aereo -rivelò Carmen all’Adnkronos, il 5 giugno ‘97-, stavo andando a Madrid per motivi di lavoro. A un certo punto ho sentito un colpo pazzesco: pensavo fosse successo qualcosa all’aereo. Invece mi sono resa conto che era accaduto qualcosa alla mia protesi al seno. La paura è stata tanta, sono andata subito in bagno e ho visto quello che mi era successo».

Atterrata a Madrid, la Di Pietro prese il primo volo per tornare a Roma e farsi visitare dal suo medico di fiducia, il professor Giuseppe De Nigris. «L’ho fatta ricoverare per una notte nella clinica ‘Sanatrix’ -spiegò De Nigris- e le ho fatto un bendaggio di compressione. Tengo però a precisare che non credo che l’aereo sia stato la causa dello scoppio del seno della signorina Di Pietro. Non è che le protesi esplodono quando si è in volo: il materiale interno di un protesi è generalmente di gel di silicone che, essendo un liquido, non è nè comprimibile nè espandibile.

Piuttosto la signorina ha due protesi molto grandi con una superficie di derma e ghiandola relativamente piccola. All’interno della protesi, si è formata una capsula piccolissima che si è rotta. Dopo averla visitata, le ho consigliato l’intervento ma lei, per motivi di lavoro, ha detto che preferisce aspettare un mese nella speranza che si cicatrizzi. Ma al 90 per cento non riuscirà ad evitare l’intervento». La Di Pietro raccontò tutto nel dettaglio quella sera stessa nella puntata di «Verissimo» su Canale 5

