VOLETE SAPERE COME LA CINA STA CERCANDO DI SCARICARE LA RESPONSABILITÀ DEL VIRUS SUGLI ALTRI? MANIPOLANDO FRASI DI SCIENZIATI INTERNAZIONALI PER CERCARE DI DARE UNA VALENZA SCIENTIFICA ALLE SUE PANZANE! – È SUCCESSO A ALEXANDER KEKULÉ, DIRETTORE DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA SULLA BIOSICUREZZA DI HALLE, IN GERMANIA, DIVENTATO UNA STAR DEL REGIME CINESE PER ALCUNE DICHIARAZIONI SUL "CORONAVIRUS TROVATO NEL NORD ITALIA" – MA LA FRASE E' STATA ESTRAPOLATA...

Javier C. Hernández per "www.nytimes.com"

coronavirus cina 3

Se gli avessero detto che sarebbe diventato una star della propaganda cinese non ci avrebbe mai creduto. Ma Alexander Kekulé, direttore dell'Istituto per la ricerca sulla biosicurezza di Halle, in Germania, è stato su tutti i media statali in Cina negli ultimi giorni. I notiziari hanno estrapolato una frase della ricerca del dottor Kekulé dal contesto per suggerire che l'Italia, e non la Cina, è il luogo dove è iniziata la pandemia di coronavirus. Le sue foto sono apparse sui siti di notizie cinesi e sotto i titoli dei giornali: «La Cina è innocente!»

Il dottor Kekulé, che ha ripetutamente affermato di credere che il virus sia emerso per la prima volta in Cina, è rimasto sorpreso. «Questa è pura propaganda» ha detto in un'intervista.

Alexander Kekule'

Di fronte alla rabbia globale per la loro iniziale cattiva gestione dell'epidemia, le autorità cinesi stanno ora cercando di riscrivere la storia della pandemia, cercando di portare avanti la teoria secondo la quale il virus ha avuto origine al di fuori della Cina.

Negli ultimi giorni, i funzionari cinesi hanno affermato che il cibo confezionato dall'estero potrebbe aver portato il virus in Cina. Gli scienziati hanno pubblicato un documento in cui si afferma che la pandemia potrebbe essere iniziata in India. I media statali hanno pubblicato storie false che travisano le parole di esperti stranieri, tra cui il dottor Kekulé e funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità.

ricerca in cina contro il coronavirus

La campagna sembra riflettere l'ansia del Partito Comunista per i continui danni alla reputazione della Cina causati dalla pandemia. I funzionari occidentali hanno criticato Pechino per aver cercato di nascondere l'epidemia quando è scoppiata. E il partito sembra desideroso di intorbidire le acque mentre l'Organizzazione mondiale della sanità inizia un'indagine su come il virus sia passato dagli animali agli esseri umani.

Diffondendo teorie secondo cui gli stranieri sono responsabili della pandemia, il partito sta cercando di reindirizzare l'attenzione altrove e mobilitare il paese contro un nemico comune.

CINA XI JINPING ECONOMIA CINESE CORONAVIRUS COVID PANDEMIA

Il leader cinese, Xi Jinping, ha condotto quest'anno un vigoroso sforzo per minimizzare i primi fallimenti del suo governo nell’affrontare la crisi, sostenendo invece che il successo del partito nel contenere il virus mostra la superiorità del suo sistema autoritario.

L'ultima spinta propagandistica offre a Xi una nuova possibilità di alimentare il sentimento nazionalista, distraendo da altri problemi del paese. «Xi, molto probabilmente, vede i passi falsi del partito come un esempio di vulnerabilità e vuole evitare potenziali attacchi alla sua leader - ha detto Erin Baggott Carter, professore di scienze politiche presso l'Università della California meridionale - Se Xi è in grado di sfuggire alle responsabilità per il coronavirus, riduce una delle principali fonti di malcontento».

coronavirus cina

Per mesi, i funzionari cinesi hanno diffuso apertamente teorie cospirazioniste, sostenendo a un certo punto che l'esercito degli Stati Uniti avrebbe potuto portare il virus nella città di Wuhan. Esperti e funzionari ora stanno andando oltre, cercando di dare alle falsità sulle origini del virus una patina di scientificità.

Un recente documento di un gruppo di scienziati affiliati all'Accademia delle scienze cinese gestita dallo stato ha indicato che il virus potrebbe essere scoppiato in India prima di diffondersi in Cina. «Wuhan non è il luogo in cui è avvenuta per la prima volta la trasmissione di SARS-CoV-2 da uomo a uomo» si legge nel documento, apparso il mese scorso su SSRN, un archivio accademico online. Il documento, che non è stato sottoposto a una revisione paritaria, era stato inviato alla rivista “The Lancet” per la pubblicazione. Ma dopo essere stato sbattuto sui media cinesi e sui canali esteri, l'articolo di 22 pagine è scomparso dai siti online. Una portavoce di “The Lancet” ha detto che era stato rimosso dall'SSRN su richiesta degli autori del documento.

xi jinping

Ma l'articolo è l'ultimo di una lunga serie scritti da scienziati cinesi che sostengono che il virus si sia originato in Italia, in Spagna o altrove prima di diffondersi in Cina. Edward Holmes, professore presso l'Università di Sydney che ha studiato il coronavirus, ha affermato che l'idea che il virus abbia avuto origine al di fuori della Cina sembra prendere piede a fini politici: «Manca di credibilità scientifica e alimenterà ulteriormente le teorie del complotto».

coronavirus cina

Come parte dei loro sforzi per reindirizzare l'attenzione verso altri paesi, nelle ultime settimane studiosi e funzionari cinesi hanno rilanciato un'altra teoria non dimostrata, ovvero che i pacchi di cibo congelato dall'estero avessero portato il virus in Cina. Funzionari cinesi affermano di aver rilevato il virus su maiale dalla Germania, sui gamberetti dall'Ecuador e sul salmone dalla Norvegia e altri prodotti.

Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la probabilità di essere infettati dal contatto con alimenti e imballaggi alimentari è bassa, i funzionari cinesi hanno cavalcato la teoria.

coronavirus cinesi 8

«Sempre più prove suggeriscono che i frutti di mare congelati o i prodotti a base di carne probabilmente hanno diffuso il virus dai paesi con l'epidemia nel nostro paese» ha detto in una recente intervista Wu Zunyou, il capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ma anche se il virus potesse diffondersi attraverso i prodotti congelati, gli esperti dicono che il cibo confezionato da solo non può spiegare perché la prima grande epidemia si sia verificata a Wuhan.

Mentre cerca di indirizzare l’attenzione su altri Paesi, il governo cinese continua a distorcere i commenti di esperti stranieri per dimostrare (falsamente) che esiste un ampio consenso sul fatto che il virus sia emerso per la prima volta al di fuori della Cina.

statue con la mascherina in cina 1

Michael Ryan, direttore dell'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha recentemente parlato della necessità di un'indagine rigorosa sul modo in cui il virus si è diffuso dagli animali all'uomo. «Dobbiamo iniziare da dove abbiamo trovato i primi casi e cioè a Wuhan in Cina» ha detto il dottor Ryan in una conferenza stampa alla fine del mese scorso a Ginevra.

Ma in Cina, il governo ha preso le osservazioni del dottor Ryan in modo diverso. I media hanno falsamente affermato che Ryan avesse detto che il virus esisteva in tutto il mondo, ma che è stato scoperto a Wuhan, costringendo il dottor a intervenire nuovamente per affermare che «l'idea che il virus abbia avuto origine fuori dalla Cina è altamente speculativa». Ovviamente i notiziari ufficiali in Cina non hanno riportato tale osservazione.

Alexander Kekule'

Quando il mese scorso il dottor Kekulé, lo scienziato tedesco, è apparso in un programma televisivo per discutere la pandemia, ha sottolineato che era chiaro che il virus fosse emerso per la prima volta in Cina. Kekulé, che ha scritto un libro sulla pandemia, è rimasto sconvolto dal mondo in cui i media cinesi hanno usato le sue affermazioni e ha parlato di propaganda. Ma ormai le sue parole usate in maniera distorta avevano fatto il giro dei media statali e dei social con titoli del tipo: “Non ci sono molti scienziati che osano dire la verità”. Il volto di Kekulé è diventato anche un meme che circola online. Il suo volto e una scritta: "Non Wuhan".

coronavirus cinesi coronavirus cina coronavirus cinesi 3 coronavirus cina coronavirus cina xi jinping trinca xi jinping mangia xi jinping mangia 2 xi jinping arrabbiato xi jinping se la ride coronavirus cina 1 XI JINPING RIDE coronavirus cina 3 coronavirus cina 2 VIRUS CINA CORONAVIRUS