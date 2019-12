VOLETE SAPERE COME HA FATTO ED SHEERAN A PERDERE 25 CHILI? IL CANTANTE HA RACCONTATO DI AVER DECISO DI DARE UNA STERZATA ALLA SUA VITA QUANDO HA VISTO SULLA BILANCIA IL NUMERO 100: “TRE ANNI FA HO SMESSO DI FUMARE. ERO CONSAPEVOLE DI DOVER RIPULIRE I MIEI POLMONI DA QUELLA MERDA E HO INIZIATO A CORRERE. MA L’ESERCIZIO FISICO DA SOLO NON BASTAVA” – “A FREGARMI ERA SEMPRE IL TOUR IN AMERICA. DOPO IL CONCERTO MANGIAVO ALETTE DI POLLO E…”

Da "www.donnemagazine.it"

ed sheeran 9

Ed Sheeran, ospite del podcast britannico “Behind The Metal”, ha voluto raccontare come è riuscito a perdere 25 kg. In questi ultimi anni, il cantante di ‘Perfect’ ha deciso di dare una svolta alla sua vita e riprendere quella forma fisica che aveva un tempo.

Ed Sheeran dimagrito 25 kg

Ed Sheeran è dimagrito ben 25 kg e ha voluto raccontare come è riuscito a ritrovare la forma fisica. Il cantante di ‘Perfect’, ospite del podcast britannico “Behind The Metal”, ha rivelato che ha impiegato anni per raggiungere questo risultato e che non è stato affatto semplice, ma che ad oggi si sente meglio, sia nel corpo che nella mente.

ed sheeran 7

La scelta di rimettersi in forma è arrivata quando ha deciso di smettere di fumare. Ed Sheeran ha ammesso: “Non ho fatto esercizi per molto tempo (…) La mia salute era in un certo senso uscita fuori dalla finestra. (…) Così ho smesso di fumare tre anni fa e da quel momento ho iniziato a fare esercizio”.

L’artista britannico ha raccontato che ha iniziato a fare quarantacinque minuti di corsa mattutina e, occasionalmente, un po’ di nuoto e addominali. Ha spiegato: “Ho iniziato a farlo perché quando ho smesso di fumare ero consapevole che i miei polmoni erano molto pieni di mer*a e che avevo bisogno di ripulirli. Questa per me è la ragione principale per la quale ho iniziato a farlo. (…) Le palestre sono buone ma non c’è niente come l’aria fresca per darti davvero una ripulita”.

ed sheeran 6

Ed Sheeran, piuttosto che chiudersi in palestra e sottoporsi ad allenamenti estenuanti, ha preferito praticare un po’ di sport all’aria aperta e la corsa gli è apparsa come la soluzione migliore per tornare in forma.

L’alimentazione di Ed Sheeran

Ed Sheeran ha raccontato che si è subito reso conto che, se voleva davvero tornare in forma, non poteva soltanto praticare sport. Proprio per questo motivo, l’artista britannico ha deciso di dare una svolta anche al suo regime alimentare.

ed sheeran 8

Ha detto addio allo street food, alle varie bibite gassate e soprattutto ai cibi spazzattura di McDonald’s & Co. Ed ha raccontato che si è reso conto di essere aumentato di peso durante il suo X Tour del 2014, ma che la decisione di mettersi a dieta è arrivata nel 2017, al termine del Divide Tour.

Quando si è reso conto che la sua bilancia segnava circa 100 kg, ha capito che non aveva altra scelta e ha dato il via a questa sua ‘piccola’ rivoluzione fisica. Ed Sheeran ha ammesso: “È sempre l’America che mi frega, l’America in tour. Perché finisci un concerto in America, sai, e ti prendi tipo un vassoio di alette di pollo, ti siedi in fondo al bus, guardi i Simpson, bevi un paio di bottiglie di vino, ma poi è così ogni giorno, quindi poi inizi a mettere su peso.

ed sheeran 5

Ma in questi ultimi anni, siccome abbiamo fatto spettacoli più grandi, ci vuole più tempo per allestirli quindi hai un po’ più di tempo nel mezzo e riesci ad avere una routine. Ovunque vada c’è sempre un bel posto per correre”. In conclusione, l’artista britannico ha ammesso che oggi pesa 75 chili e che adesso, con uno stile di vita sano e corretto, si sente un uomo nuovo.

