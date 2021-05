2 mag 2021 19:39

VOLETE SAPERE COME RIUSCIRE A SOPRAVVIVERE AL MORSO DI UN SERPENTE VELENOSO? SE PENSATE DI ADOTTARE I METODI VISTI E RIVISTI NEI FILM SAPPIATE CHE NON AVRETE MOLTE CHANCE DI NON MORIRE – SUCCHIARE VIA IL VELENO PUÒ RIVELARSI UNA MOSSA FATALE COSÌ COME STRINGERE UN LACCIO INTORNO ALL’ARTO COLPITO A MENO CHE NON SIATE UN MEDICO ESPERTO. METTERSI A CORRERE PER CERCARE AIUTO PUÒ RIVELARSI UNA PESSIMA IDEA – VIDEO: LA GUIDA ALLA SOPRAVVIVENZA