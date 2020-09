"CI È VOLUTO BONACCINI A FAR APRIRE GLI STADI...HA AVUTO CORAGGIO, NON PARE QUASI DI SINISTRA" – MIHAJLOVIC SCATENATO: “ERA ORA CHE APRISSERO: A RIMINI IN SPIAGGIA LA GENTE STAVA UNA SOPRA ALL’ALTRA E GLI STADI VUOTI... PERCHÉ QUESTO? NON LO SO, NON C’ERA UNA LOGICA, COME IN TANTI DECRETI FATTI. SPERO CHE IBRA NON CI DIA ALTRE 5 PAPPINE”