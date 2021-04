VOLETE SAPERE COSA ACCADRÀ SE NON CI DIAMO UNA MOSSA CON LE VACCINAZIONI? CHE CI RITROVEREMO A CONVIVERE CON LA PANDEMIA ANCORA A LUNGO – LA SCONFORTANTE PREVISIONE DI “AXIOS” CHE PRENDE COME MODELLO GLI USA DOVE IN ALCUNI STATI LA CAMPAGNA VACCINALE STA RALLENTANO, I VACCINI ABBONDANO, MA LA GENTE NON SI METTE IN FILA: SE NON BLOCCHIAMO LA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS E PUNTIAMO REALMENTE ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE FINIREMO PER…

Sam Baker per "www.axios.com"

Tutte le cose che potrebbero prolungare la pandemia di COVID-19 - rendendo questo virus parte della nostra vita più a lungo di quanto chiunque voglia - si stanno manifestando proprio davanti ai nostri occhi.

Il quadro generale: in questo momento, gli Stati Uniti stanno ancora facendo progressi fantastici sulle vaccinazioni. Ma poiché le varianti del virus causano nuove epidemie e infettano di più i bambini, gli Stati Uniti stanno avendo un'anteprima di ciò che il futuro potrebbe riservare se la spinta alla vaccinazione dovesse perdere forza (come gli esperti temono che potrebbe succedere).

La variante britannica sta portando a un'altra ondata di casi nel Michigan con il governatore Gretchen Whitmer che si è opposto a nuove restrizioni.

Ma queste varianti stanno iniziando a contagiare più bambini, anche se le scuole stanno tornando rapidamente alla riapertura. Inoltre una nuova ricerca conferma che i nostri vaccini non funzionano altrettanto bene contro la variante sudafricana.

Questa è un'anteprima del futuro più lungo e oscuro in compagnia del coronavirus che gli Stati Uniti potrebbero affrontare senza sufficienti vaccinati, una cosa che molti esperti vedono come abbastanza probabile. Sebbene il ritmo delle vaccinazioni sia ancora elevato, cresce il timore che stia per rallentare. In alcune parti del Paese, in particolare al Sud, la domanda di iniezioni è già rallentata tanto da creare un surplus di dosi disponibili.

Più un virus può diffondersi, maggiori sono le possibilità che muti. Se gli Stati Uniti e, in ultima analisi il mondo, non vaccinano una percentuale sufficiente della popolazione, ci dovremmo preparare al fatto che il virus continui a diffondersi e continui a mutare, continuando a creare nuove varianti che rappresenteranno nuove minacce.

La preoccupazione non è necessariamente che ciò che abbiamo in campo porti necessariamente a un evento disastroso. I vaccini funzionano contro la variante britannica; la variante sudafricana non è, a questo punto, un ceppo dominante negli Stati Uniti; e alla fine saremo in grado di vaccinare almeno alcuni bambini, aiutando gli Stati Uniti ad andare verso l'immunità di gregge.

Ma se non controlliamo abbastanza bene il virus, anche nel futuro, potremmo dover affrontare nuove varianti, alcune delle quali potrebbero essere più mortali, alcune delle quali potrebbero essere più resistenti ai vaccini, alcune delle quali potrebbero essere più pericolose per alcune popolazioni specifiche.

Ciò si tradurrebbe in un rischio continuo della malattia e, potenzialmente, di morte. E porterebbe a un mondo in cui la popolazione odierna desiderosa di vaccini dovrebbe rimanere al passo con i rischi emergenti delle varianti, ricevere il richiamo quando è disponibili e forse reintrodurre alcune misure di allontanamento sociale.

Conclusione: questo futuro oscuro è prevenibile e la nostra abbondante scorta di vaccini altamente efficaci è il modo per prevenirlo. Più persone vengono vaccinate ora, minore è il ruolo che COVID-19 avrà probabilmente nel resto della nostra vita.

