VOLETE SAPERE COSA SUCCEDE ALLA VOSTRA VAGINA SE NON FATE SESSO PER MOLTO TEMPO? OLTRE AI RISVOLTI PSICOLOGICI RISCHIATE CHE LA VOSTRA PASSERA PERDA DI ELASTICITÀ. NON SOLO: SE NON È BENE ALLENATA, POTRETE ANCHE RISCONTRARE DEI CAMBIAMENTI A LIVELLO DEL PIACERE. SENZA CONTARE LA SECCHEZZA VAGINALE – SE PROPRIO NON VOGLIAMO VEDERE TUTTO NERO, ALMENO CONSOLATEVI SAPENDO CHE…

Marzia Nicolini per "www.vanityfair.it"

Complice il lockdown, le restrizioni, la paura del contagio, tantissime donne single non hanno avuto rapporti sessuali per mesi e mesi. Una sorta di digiuno forzato e prolungato, i cui risvolti non sono prettamente psicologici (meno orgasmi uguale più stress mentale, per non parlare del senso di solitudine). Come ricorda un interessante articolo pubblicato dal magazine «Women’s Health UK», il non fare sesso per lungo tempo ha un impatto negativo anche e soprattutto sulla vagina. Che, per dirla senza giri di parole, perde di allenamento e tonicità.

LA VAGINA SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO

Prima di lasciarvi agli “effetti collaterali” (per la vagina) dell’astinenza da sesso, va detto che – fortunatamente – oggi parlare di salute sessuale e vaginale è sempre meno tabù. Anche grazie alle dichiarazioni di star come Gwyneth Paltrow e Miley Cyrus, temi quali la cura delle parti intime e la gioia dell’autoerotismo (ottimo modo per ovviare alla mancanza di un partner sessuale) sono diventati molto più discussi e condivisi rispetto a solo qualche anno fa. Non solo: come riportato dalla rivista «Allure USA», aumentano le vendite di sheet mask “vagina friendly”: all’apparenza identiche a quelle da applicare sul viso, sono in realtà destinate a idratare e tonificare le labbra della vagina.

1.Rischio secchezza vaginale

Potrebbe verificarsi un cambiamento nei liquidi vaginali. Il che significa che, al momento in cui riprenderai ad avere rapporti sessuali, potresti sperimentare una minor lubrificazione. La secchezza vaginale può aumentare se stai assumendo dei farmaci a base di ormoni.

2.Minor elasticità

La vagina è una sorta di tubo elastico. Il che significa se non è stata utilizzata nel sesso per un po' di tempo, potrebbe restringersi leggermente e perdere di elasticità. Se siete donne giovani, ancora lontane dalla menopausa, si tratta di un fenomeno assolutamente transitorio.

3.Cambiamenti a livello di piacere

Una vagina che non conosce penetrazione da molto tempo subirà anche dei cambiamenti percettivi. Il che significa che, alla ripresa del sesso, potreste provare molto più piacere o, al contrario, faticare parecchio nel raggiungimento dell'orgasmo. Si tratta di tornare in allenamento: niente panico.

4.Minor rischio infezioni

Il sesso è una causa molto comune di infezioni del tratto urinario, con trasferimento dei batteri dall'intestino o dalla cavità vaginale nell'uretra (ovvero il tubicino da cui esce l'urina). Il non praticare sesso da molti mesi abbassa di molto questo rischio.

