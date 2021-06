5 giu 2021 13:12

VOLETE SAPERE DOVE SONO CONCENTRATI I PIPPAROLI PIÙ ACCANITI? A DARCI UN’IDEA DI CHI SE LO SMANACCIA PIU' FORTE SONO I DATI DI PORNHUB CHE RIVELANO COME NEL 2019 IL POSTO DA CUI SI REGISTRANO PIÙ ACCESSI SONO GLI STATI UNITI – NON SOLO. C’È UNO STATO IN PARTICOLARE CHE SI DISTINGUE PER NUMERO DI MINUTI TRASCORSI SUL SITO: UN PRIMATO CHE IN QUASI DIECI ANNI È STATO PERSO SOLO UNA VOLTA…