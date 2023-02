2 feb 2023 12:52

VOLETE SAPERE PERCHÉ MATTEO MESSINA DENARO NON SI È CONSEGNATO? PERCHÉ NON AVREBBE MAI FATTO TROVARE IL VIAGRA NEL SUO APPARTAMENTO - PAROLA DI ROSALBA DI GREGORIO, EX AVVOCATA DI PROVENZANO E TITOLARE DELLO STUDIO IN CUI HA LAVORATO LORENZA GUTTADAURO, NIPOTE DEL BOSS E OGGI SUO DIFENSORE: “AVREBBE AVUTO L’ACCORTEZZA DI FAR SPARIRE LE PILLOLE PER NON FARE BRUTTA FIGURA NELL’AMBIENTE. IL VIAGRA COZZA CON UNA CERTA IMMAGINE…”