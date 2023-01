VOLETE SAPERE PERCHÉ LA UNIVERSAL HA SFANCULATO IL BIOPIC SU MADONNA? PERCHÉ OVVIAMENTE LEI HA FATTO LA REGINA PAZZA – “THE SUN US” SVELA CHE AI PRODUTTORI NON SONO PIACIUTE LE USCITE SVAVOLATE SUI SOCIAL DELLA NONNETTA DEL POP. SENZA CONTARE CHE PRETENDEVA DI AVERE IL CONTROLLO TOTALE SUL PROGETTO – LA POVERA JULIA GARNER, CHE ERA STATA SCELTA COME PROTAGONISTA, È STATA SOTTOPOSTA A UN ESTENUANTE PROVINO CHE PREVEDEVA LA…

Il biopic su Madonna non vedrà la luce. […] Il motivo? Apparentemente sarebbe legato alle attività promozionali della star, che a breve sarà impegnata in giro per il mondo con The Celebration Tour […] Ma la realtà sarebbe un’altra.

Nel dettaglio, secondo The Sun US, i dirigenti della Universal non avrebbero apprezzato l’insistenza di Madonna nel pretendere il controllo totale del loro progetto. Oltre al susseguirsi di «post bizzarri» sui propri canali social, quando si sarebbe dovuta concentrare sulla sceneggiatura e sul processo di casting. […]

Per il ruolo della star era stata scelta Julia Garner, la protagonista di Inventing Anna. Per battere alcune concorrenti come Florence Pugh e Sydney Sweeney, l’attrice 28enne si è dovuta sottoporre a un estenuante provino per ottenere la parte, soprannominato “Madonna Bootcamp”. Secondo alcuni insider della produzione, il processo di selezione prevedeva infatti delle giornate con undici ore di coreografie, prove di canto e di letture davanti a Madonna e al direttore casting.

Per non parlare del rapporto conflittuale con gli sceneggiatori, che venivano sostituiti costantemente, tra i quali la premio Oscar, Diablo Cody. […] L’abbandono di Cody avrebbe fatto degenerare il tutto. […]

