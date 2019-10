VOLETE SAPERE QUAL È IL MOMENTO MIGLIORE PER FARE UNA DOCCIA? PER ASSICURARSI UNA PELLE SANA E PREVENIRE ACNE, DERMATITE E SECCHEZZA, CONVIENE LAVARSI LA SERA – QUATTRO MINUTI SONO SUFFICIENTI PER RIMUOVERE L’INQUINAMENTO DELLA GIORNATA E NON SOLO: FARE UNA DOCCIA CALDA RILASSA I MUSCOLI, CALMA IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E AIUTA A DORMIRE – OCCHIO AL TEMPO CHE TRASCORRETE SOTTO L’ACQUA E…

Fare la doccia la sera piuttosto che al mattino è meglio per la salute della pelle e aiuta a prevenire l'acne, la dermatite e la secchezza. È quanto sostiene la dermatologa Leona Yip che sostiene che la doccia serale di soli quattro minuti sia sufficiente per rimuovere l'inquinamento della giornata senza causare danni alla pelle. Non solo: fare una doccia calda rilassa i muscoli, calma il sistema nervoso centrale e aiuta a dormire.

Se sei incline ai problemi di pelle, fare la doccia sotto l'acqua calda per lunghi periodi di tempo non migliorerà questi problemi, quindi è meglio optare per l’acqua a venti gradi. «Se sei una persona che fa la doccia due volte al giorno, assicurati di usare un bagnoschiuma senza sapone e di idratarti dopo la doccia - ha detto - Coloro che vogliono rimanere sott'acqua per più di quattro minuti per lavarsi i capelli, ad esempio, dovrebbero chiudere l'acqua mentre si lavano e riaprirla per risciacquare».

La collega Natasha Cook ritiene che se si vuole fare la doccia la sera e la mattina bisogna fare attenzione al sapone e optare per un olio: «I prodotti schiumogeni logorano la pelle e danneggiano la barriera epidermica indispensabile per una pelle sana».

Altro consiglio: coloro che sono mattinieri e preferiscono fare una doccia all’alba dovrebbero passare dall’acqua fredda all’acqua calda. L’improvviso cambiamento della temperatura risveglia le cellule.

