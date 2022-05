VOLETE SAPERE DI QUALE NAZIONALITA' SONO I MIGLIORI AMANTI? - SECONDO IL SONDAGGIO DELLA "LOVEIT COVERIT" I PIU' FOCOSI SONO GLI SCOZZESI, SEGUITI DA ITALIANI, FRANCESI E SPAGNOLI - AI PARTECIPANTI ERA STATO CHIESTO DI INDICARE IN QUALI PAESI AVEVANO AVUTO AVVENTURE MIGLIORI... - LA CLASSIFICA

Dagotraduzione dal Sun

amante

Gli scozzesi sono stati votati come i migliori amanti del mondo. Sono finiti in testa a un sondaggio in cui è stato chiesto ai partecipanti di valutare le avventure amorose intrecciate durante le loro vacanze in paesi stranieri.

Gli italiani sono arrivati secondi, seguiti dai francesi, dagli inglesi, dagli spagnoli e dagli americani. Portoghesi, irlandesi, svedesi e gallesi completano la top ten.

due amanti

Sono i risultati del sondaggio dell'assicuratore Loveit Coverit. Un portavoce di Loveit Coverit ha affermato che le avventure durante le vacanze facevano parte di un viaggio lontano, così come "cultura e cibo".

Toby Stubbington ha dichiarato: «C'è così tanto da godere dall'essere in vacanza, che si tratti di cultura, cibo, nuove esperienze. O in questo caso anche persone nuove».

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare le loro avventure amorose durante le vacanze su una scala da uno a dieci:

amanti

1. Scozia — 43 per cento

2. Italia — 41 per cento

3. Francia — 38 per cento

4. Inghilterra — 37 per cento

5. Spagna — 35 per cento

6. America — 34 per cento

7. Portogallo — 32 per cento

8. Irlanda — 31 per cento

9. Svezia — 31 per cento

10. Galles — 30 per cento