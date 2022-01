VOLETE SAPERE QUALI ATTIVITA' VI ESPONGONO AL RISCHIO PIU' ALTO DI PRENDERE IL COVID? SECONDO UNO STUDIO DEL GOVERNO INGLESE, IL MOMENTO PIU' PERICOLOSO E' QUELLO DELLO SHOPPING - AL SECONDO POSTO, C'E' IL PRATICARE SPORT ALL'ARIA APERTA, FORSE PER VIA DELLA SOCIALITA' LEGATA ALLA PRATICA E...

Dagotraduzione dal Sun

Shopping Covid

Uno studio del governo inglese, che ha preso in analisi le attività quotidiane di 10.000 persone, ha indagato su quali di queste siano più a rischio contagio da Covid. La ricerca, intitolata Virus Watch, e portata avanti da SAGE (il gruppo di scienziati consulenti del governo per l’epidemia), ha individuato lo shopping come l’attività più pericolosa, seguita dal praticare sport all’aria aperta, forse per via delle attività sociali legate allo sport (spogliatoio, bar, ecc).

mascherina runner

A seguire ci sono pub e ristoranti, e poi l’utilizzo dei mezzi pubblici. Ecco l’elenco completo:

1. Shopping: 2,18%

2. Praticare uno sport all’aperto: 1,36%

3. Utilizzare un autobus: 1,31%

4. Mangiare al ristorante o al bar: 1,29%

5. Utilizzare mezzi pubblici più di 1 volta a settimana: 1,28%

6. Andare in un pub: 1,28%

7. Andare a una festa: 1,27%

8. Andare in palestra o fare sport al chiuso: 1,27%

9. Prendere un taxi: 1,19%

10. Prendere un treno o un tram: 1,18%.