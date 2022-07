VOLETE SAPERE QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLA LEGGE SULL’ABORTO NEGLI USA? LEGGETE QUESTA STORIA CHE ARRIVA DALL’OHIO DOVE UNA BAMBINA DI 10 ANNI, RIMASTA INCINTA DOPO UNO STUPRO, NON PUÒ INTERROMPERE LA GRAVIDANZA PERCHÉ HA SUPERATO DI TRE GIORNI IL LIMITE DELLE SEI SETTIMANE ENTRO CUI È CONSENTITO L’ABORTO – LA PICCOLA VERRÀ TRASFERITA IN INDIANA DOVE I LEGISLATORI NON HANNO ANCORA RISTRETTO I TEMPI PER L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, MA ANCHE LÌ DAL 25 LUGLIO LE DONNE DOVRANNO SPOSTARSI…

Alberto Simoni per “la Stampa”

violenza su bambina 1

Lunedì scorso, tre giorni dopo la storica sentenza sull'aborto che ha archiviato la Roe contro Wade, la dottoressa Caitlin Bernard, ginecologa di Indianapolis, ha ricevuto una telefonata da un collega dell'Ohio che si occupa di abusi sessuali. Le ha raccontato una vicenda incredibile. E drammatica. Da pochi secondi una bambina di appena dieci anni aveva lasciato il suo studio medico, era stata violentata ed era incinta da sei settimane e tre giorni. Tre giorni oltre il limite, quelli in cui la legge dell'Ohio ritiene non si possa più interrompere una gravidanza.

PROTESTE CONTRO L ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI ABORTO

Il Buckeye State consente l'aborto entro le prime sei settimane, ovvero quando inizia l'attività cardiaca del feto. Il trasferimento in Indiana era l'unica speranza. I legislatori di Indianapolis non hanno ancora approvato la legge statale che restringerà i tempi dell'aborto. La finestra si chiuderà il 25 luglio, ma fino ad allora non c'è il limite delle sei settimane di gestazione.

Secondo quanto ha riferito l'Indianapolis Star che per primo ha dato la notizia, la bambina è già arrivata in Indiana dalla dottoressa Bernard. Non si sa se sia già stata sottoposta al trattamento per interrompere la gravidanza.

violenza su minore 6

Questo caso non è isolato. Mentre il divieto all'aborto è entrato in vigore negli Stati Uniti e tocca alle Assemblee statali legiferare, sono moltissime le donne che si sono rivolte a cliniche in altri Stati. Anche l'Indiana ha visto in questi primi sette giorni l'aumento degli arrivi di donne dagli Stati limitrofi. La dottoressa Katie McHugh ha parlato di un «anomalo incremento di richieste» da parte di persone incinte provenienti dal Kentucky e dall'Ohio. Nel 2021 il 5,5 per cento degli aborti in Indiana (sono stati circa 8400) sono stati praticati su persone che provenivano da altri Stati. La percentuale è destinata a crescere quest' anno anche se con il probabile ingresso in vigore della nuova legge il 25 luglio, gli aborti caleranno drasticamente. E dall'Indiana le donne saranno costretto a cercare aiuto in Illinois.

PROTESTE PRO ABORTO 2

La sentenza della Corte suprema ha delegato agli Stati il compito di dotarsi di norme sull'aborto. Da qui la miriade di provvedimenti che rendono il sistema una vera e propria giungla. Il presidente Joe Biden vorrebbe che il Congresso facesse una legge sulle orme della Roe contro Wade in modo da codificare nelle norme federali il diritto all'interruzione di gravidanza. Ma non ha la maggioranza dei 60 voti necessari a superare l'ostruzionismo dei senatori repubblicani.

violenza su bambina 2

Sabato, intanto, in Texas la Corte suprema statale ha rimesso in vigore una legge del 1925 che vieta l'aborto e punisce con il carcere chi lo pratica ribaltando la sentenza di una corte minore. In direzione opposta sta andando invece lo Stato di New York, che ha approvato un emendamento per inserire l'aborto nella costituzione statale, che deve essere approvato dalla prossima legislatura e quindi sottoposto a referendum.

OCASIO CORTEZ E LE PROTESTE PRO ABORTO 1

I giudici della Corte suprema sono sempre più nel mirino. Dopo le manifestazioni fuori dalle abitazioni in Maryland della giudice Amy Coney Barrett e l'arresto di un californiano armato vicino alla casa di Brett Kavanaugh, ieri il capo della Sicurezza della Corte ha chiesto ai governatori di Virginia e Maryland di aumentare la protezione attorno alle residenze dei giudici.

I giudici della Corte Suprema bambina stuprata 3 OCASIO CORTEZ E LE PROTESTE PRO ABORTO 2 bambina stuprata 2 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 1 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 3 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 5 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 4 STATI UNITI - PROTESTE PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI ABORTO bambina stuprata 4