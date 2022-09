21 set 2022 16:14

VOLETE SAPERE QUANTE FORMICHE CI SONO SULLA TERRA? SECONDO I BIOLOGI DELL'UNIVERSITÀ DI HONG KONG, PARLIAMO DI 20 QUADRILIONI DI FORMICHE IN GRADO DI SPOSTARE FINO A "13 TONNELLATE DI MASSA DI SUOLO PER ETTARO IN UN SOLO ANNO" – NUMERI GIGANTESCHI CHE FANNO CAPIRE QUANTO SIANO FONDAMENTALI PER IL MANTENIMENTO DEL CICLO DEI NUTRIENTI AVENDO UN "RUOLO DECISIVO NELLA DISTRIBUZIONE DEI SEMI DELLE PIANTE" – MA OCCHIO: NON TUTTE LE SPECIE HANNO UN IMPATTO POSITIVO…