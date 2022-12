21 dic 2022 14:24

VOLETE SAPERE QUANTE TASSE HA PAGATO DONALD TRUMP NEL 2020, QUANDO ERA ANCORA PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI? ZERO! IL TYCOON NEI PRIMI TRE ANNI DELLA SUA ESPERIENZA ALLA CASA BIANCA HA VERSATO 1,1 MILIONI DI DOLLARI AL FISCO USA, MA NELL’ULTIMO ANNO DI PRESIDENZA HA DENUNCIATO UNA PERDITA DI 4,8 MILIONI DI DOLLARI E PER QUESTO NON HA PAGATO NIENTE…