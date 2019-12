10 dic 2019 08:20

VOLETE SAPERE QUANTI ANNI HA IL VOSTRO CANE? NON BASTA MOLTIPLICARE PER SETTE! – UN GRUPPO DI GENETISTI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA HA MESSO A PUNTO UNA FORMULA PER CALCOLARE, CON QUALCHE FONDAMENTO SCIENTIFICO, L’ETÀ UMANA DEI CANI – PER FARLO HANNO STUDIATO LE MODIFICHE CHIMICHE DEL DNA, CHE REGOLANO IL COSIDDETTO OROLOGIO EPIGENETICO. IN PRATICA PER SAPERE CON ESATTEZZA L’ETÀ, DOVETE…