VOLETE SAPERE SE AVETE UNA COMUNICAZIONE DIRETTA O SE TENETE NASCOSTE LE VOSTRE EMOZIONI? METTETEVI ALLA PROVA CON QUESTA ILLUSIONE OTTICA CHE PROMETTE DI SCIOGLIERE OGNI VOSTRO DUBBIO. L'IMMAGINE INVITA L'OSSERVATORE A GUARDARE RAPIDAMENTE E A DIRE SE SI NOTANO PRIMA LE GAMBE DI UN UOMO O QUELLE DI UNA DONNA – IN BASE ALLA VOSTRA RISPOSTA, SCOPRIRETE A QUALE FETTA DEL MONDO APPARTENETE E…

DAGONEWS

illusione ottica rivela come comunichi 1

Volete sapere se avete una comunicazione diretta o se tenete nascoste le vostre emozioni? Mettetevi alla prova con questa illusione ottica che promette di sciogliere ogni vostro dubbio. L'immagine invita l'osservatore a guardare rapidamente e a dire se si notano prima le gambe di un uomo o di una donna.

Se hai notato le gambe dell'uomo, significa che la tua personalità è orientata ad affrontare la vita e i problemi a testa alta. Per te, la comunicazione è fondamentale per avere relazioni soddisfacenti e sane e sei più portato a condividere i tuoi sentimenti con gli altri.

illusione ottica rivela come comunichi 2

Quando ti trovi ad affrontare un problema o sei turbato dalle azioni di qualcuno, è più facile comunicare direttamente cosa ti ha ferito e perché.

Affronti i problemi in modo pragmatico, sei sicuro di te, indipendente e non hai paura di condividere le tue opinioni.

Tuttavia, questo approccio diretto e fermo potrebbe lasciare l'amaro in bocca ad altre persone, poiché non tutti sono ricettivi ai tuoi sforzi diretti di comunicare.

Se hai visto prima le gambe di una donna, sei più portato a riflettere sui tuoi sentimenti prima di parlare con gli altri.

A volte hai bisogno di tempo per capire esattamente come ti senti e pianificare come rispondere per assicurarti di non fare commenti contraddittori.

illusione ottica rivela come comunichi 3

Dimostri anche che adotti un approccio più sensibile alla comunicazione, assicurandoti che ciò che vuoi trasmettere venga recepito correttamente.

Ciò significa che sei anche un buon ascoltatore e hai una pazienza e una comprensione che le persone apprezzano. Altri sono attratti dal legame emotivo che crei e dalla capacità di aiutarli a gestire situazioni sociali scomode. Gli altri sono consapevoli che darai loro il tipo di risposta che li farà sentire compresi e apprezzati.