TRUCCO PER FERMARE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO SUL VETRO

DAGONEWS

trucco per fermare la formazione di ghiaccio sul vetro 4

Volete scoprire un metodo semplice e ingegnoso per combattere la brina sul vetro? Un muratore di Birmingham ha escogitato un modo banale che ha lasciato a bocca aperta gli utenti dei social. Per evitare di combattere con brina e ghiaccio basta posizionare un pezzo di cartone sul vetro e lasciarlo lì per la notte. L’indomani basterà spostare il cartone ed ecco che non ci sarà bisogno di scrostare il ghiaccio dal parabrezza.

trucco per fermare la formazione di ghiaccio sul vetro 2 trucco per fermare la formazione di ghiaccio sul vetro 1 trucco per fermare la formazione di ghiaccio sul vetro 3