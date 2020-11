VOLETE SCOPRIRE SE UNA PERSONA VI STA MENTENDO? SEGUITE I CONSIGLI DELL’EX AGENTE DELL’FBI MARK BOUTON CHE SVELA COME SMASCHERARE IL VOSTRO INTERLOCUTORE SEMPLICEMENTE GUARDANDOLO IN FACCIA – GLI OCCHI, SPESSO, SONO LA CHIAVE DI TUTTO: MUOVERE GLI OCCHI RAPIDAMENTE O SBATTERE LE PALPEBRE TROPPO SPESSO SONO DEI SEGNALI. ATTENZIONE ANCHE AI FALSI SORRISI, AL ROSSORE IMPROVVISO E ALLE MANI SULLA…

Emanuele Orlando per "it.businessinsider.com"

Quasi tutti raccontano bugie innocue, ma qualcuno si spinge addirittura a mentire su questioni importanti che potrebbero cambiare per sempre le sue amicizie, fargli perdere il lavoro o farlo finire persino in galera.

Di solito, scoprire i bugiardi pericolosi è compito delle forze dell’ordine, e spesso per farlo considerano l’espressione facciale, il linguaggio del corpo e gli indicatori verbali come segnali che qualcuno sta mentendo.

Mark Bouton, Autore di “How to Spot Lies Like the FBI“, è stato agente dell’FBI per 30 anni e ha raccontato a Business Insider che si è servito anche di certi segnali per individuare Timothy McVeigh come sospetto nell’attentato di Oklahoma City. Ma essere capaci a leggere le espressioni facciali per scoprire le bugie può essere utile anche se non stai eseguendo un’indagine criminale, dice.

“Ci sono alcune espressioni facciali, e alcune reazioni ad esse associate, che potrebbero indicare se qualcuno vi sta mentendo“. dice. “Alcune sono provocate dal nervosismo e altre da reazioni chimiche o fisiche.”

Per iniziare, dice, è importante capire il comportamento normale della persona in questione.

“È meglio osservare qualcuno per un po’ mentre chiacchierate normalmente, per studiare le sue reazioni normali, eventuali tic inclusi“, dice. “Quindi se manifesta vari indicatori di menzogna mentre gli fate domande più mirate o allusive, che non corrispondo a quelli che avete studiato prima, potete essere fiduciosi che sta probabilmente mentendo”.

Ecco alcune cose che potete fare per sapere se qualcuno sta mentendo

Guardare gli occhi

Occhi che si muovono rapidamente

Le persone di solto muovono rapidamente gli occhi a destra e a sinistra quando non sono a proprio agio.

“Si tratta di una reazione fisiologica quando ci si sente a disagio o in trappola per le domande a cui non si vuole rispondere. È un retaggio di quando gli uomini dovevano cercare una via di fuga in una situazione di pericolo, come affrontare un avversario, umano o animale”.

Guardate se batte rapidamente le palpebre

Rapido battito di palpebre

Quando le persone sono agitate perché stanno mentendo, potrebbero sbattere le palpebre cinque o sei volte in rapida successione.

“Normalmente una persona batte le palpebre circa cinque o sei volte al minuto, o una volta ogni 10/12 secondi”, dice Bouton. “Quando è agitata — ad esempio quando sa di mentire — potrebbe sbatterle cinque o sei volte in rapida successione”.

Bouton dice che le eccezioni al normale ritmo hanno a che fare soprattutto con la produzione di dopamina nel corpo. Ad esempio, una persona con il morbo di Parkinson sbatterà le palpebre a un ritmo sensibilmente più lento del normale, mentre chi è affetto da schizofrenia a un ritmo più veloce.

Contate per quanto tempo tiene gli occhi chiusi

Chiudere gli occhi per più di un secondo alla volta

Spesso le persone che stanno mentendo chiudono gli occhi per più di un secondo alla volta.

Secondo Bouton quando una persona chiude gli occhi per un secondo o due, potrebbe significare che ti ha mentito, essendo questo un meccanismo di difesa. Di solito una persona sbatte gli occhi a una velocità compresa tra i 100 ai 400 millisecondi.

Fate attenzione alla direzione in cui guarda

In alto a destra

I destrimani guardano di solito in alto a destra quando stanno mentendo su ciò che hanno visto.

“Quando interroghi una persona su qualcosa che dovrebbe avere visto, se guarda in alto a sinistra vuol dire che sta davvero scavando nei ricordi sull’incidente. Però, se guarda in alto a destra, sta inventandosi una risposta”.

Bouton dice che i mancini avranno di solito reazioni opposte, e che inoltre alcune persone guarderanno dritto davanti a sé quando cercano di richiamare un ricordo visuale.

Prendete nota di cosa gli state chiedendo

Guardare direttamente a destra

I destrimani normalmente guarderanno a destra quando mentono su qualcosa che hanno sentito.

“Se chiedi a qualcuno cosa ha sentito, i suoi occhi si sposteranno verso l’orecchio sinistro (per i mancini verso il destro) per ricordare il suono udito, ma se i suoi occhi si spostano verso destra, allora sta per dire una bugia”, dice Bouton

La chiave sta in quello che stanno cercando di ricordare

Guardare in basso a destra

I destri spesso guardano in basso a destra quando stanno mentendo su odori o sensazioni.

“Gli occhi scenderanno verso il basso e a sinistra e a sinistra se sta per raccontarti un ricordo su un odore, un contatto o una sensazione, come una corrente fredda o un cattivo odore. Ma i suoi occhi scenderanno verso destra se sta mentendo”.

La pelle un po’ gonfia sotto gli occhi e le piccole rughe ai lati degli occhi indicano un vero sorriso

Falso sorriso

Un sorriso falso non interessa gli occhi, è fatto semplicemente con la bocca.

Secondo Bouton quando le persone sorridono genuinamente, la pelle attorno agli occhi si gonfia e si increspa.

Guardate anche le mani

Toccare la faccia

Le facce delle persone spesso prudono quando mentono. Toccarsi la faccia potrebbe indicare una bugia.

Bouton spiega che una reazione chimica provoca un prurito alla faccia quando si mente.

E osservate cosa fanno con la bocca

Labbra contratte

Le persone potrebbero contrarre le labbra per contrastare secchezza della bocca quando si mente.

“La bocca di una persona si seccherà spesso quando mente. Potrebbe comportarsi come se succhiasse, contraendo le labbra, per cercare di dominare questa reazione”.

Quando le labbra sono così serrate da sembrare compresse e bianche, ciò può indicare una bugia.

Fate attenzione alla sudorazione eccessiva

Sudorazione eccessiva

Le persone che mentono sudano spesso più del solito.

Bouton dice che il sudore potrebbe apparire sulle sopracciglia, sulle guance o dietro al collo, e probabilmente osserverete la persona che cerca di asciugarlo.

E, in alcuni casi, notate quando una persona arrossisce

Arrossire

Alcune persone, di solito donne, arrossiranno dopo aver mentito.

Arrossire è un riflesso involontario causato dal sistema simpatico (che attiva la reazione “combatti o fuggi”) ed è una reazione al rilascio di adrenalina.

Fate attenzione in quale direzione muove la testa

Scuotere la testa

Se le persone scuotono la testa mentre dicono qualcosa, hanno appena negato quanto affermato.

Spesso quando le persone dicono il vero annuiscono contemporaneamente con la testa in accordo a quanto stanno dicendo. Ma se scuotono la testa in disaccordo con quello che hanno detto, il loro corpo tradisce la menzogna.

