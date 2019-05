VOLETE SENTIRE UNA VOCE DA URLO? ASCOLTATE DIMASH KUDAIBERGEN, UN 24ENNE KAZAKO, DIVENTATO UNA STAR NON SOLO NEL SUO PAESE, MA ANCHE IN GIRO PER IL MONDO - IN CINA E' UN SEMIDIO MENTRE LA SUA CELEBRITÀ CRESCE DI GIORNO IN GIORNO SU YOUTUBE DOVE CENTINAIA DI VOCAL COACH ESAMINANO LE SUE INCREDIBILI PERFORMANCE…(VIDEO)

Volete sentire una voce? Ascoltate Dimash Kudaibergen, un 24enne kazako, diventata una star non solo nel suo paese, ma anche in giro per il mondo - intanto la sua celebrità cresce di giorno in giorno su youtube dove centinaia di vocal coach vengono chiamati a esaminare le sue performance da urlo.

Recentemente anche il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev si è sperticato in una serie di commenti positivi del ragazzo, definendolo una star a livello mondiale.

Da "musicaest.com"

Il cantante kazako Dimash Kudaibergen sta guadagnando popolarità in tutto il mondo ed è stato nominato Most Popular Singer of the Year per il secondo anno consecutivo ai Top Global Chinese Music Awards nel 9 febbraio nel 2018.

ato e cresciuto in Aktobe il 24 Maggio 1994, Kudaibergen ha vinto il Gran Premio del Bazar di Slavic 2015 a Vitebsk (Bielorussia) e il Premio Nazionale del Popolo preferito in Kazakistan. Ha ricevuto il certificato di onore del presidente kazako per aver contribuito a unificare il popolo del Kazakistan. A marzo dello scorso anno, la stella kazaka ha vinto il premio principale ai China Top Music Awards nella categoria Best Asian Popular Singer per le sue eccezionali esibizioni nello show televisivo “Singer 2017”.

Dimash Kudaibergen è una cantante kazako, compositore e polistrumentista. I suoi genitori Kanat Kudaibergenuly Aitbayev e Svetlana Aitbayeva sono cantanti ben noti e premiati del Kazakistan

Kudaibergen ha iniziato a esibirsi in giovane età, cantando e suonando il piano in vari luoghi e concorsi durante tutta la sua infanzia. Ha guadagnato una notevole popolarità in Kazakistan e nei paesi post-sovietici nel 2015, diventando il vincitore del Grand Prix di Slavianski Bazaar.

Il suo singolo “Eternal Memories”, la colonna sonora per il film Battaglia di memorie , ha raggiunto il numero uno della iTunes QQ. Dimash Kudaibergen con Maira Mukhammedkyzy.

Il 27 giugno in concomitanza con Expo 2017 , ha tenuto il suo primo concerto da solista su larga scala ad Astana , Kazakhistan, con una audience di circa 30.000 persone, guadagnando recensioni entusiastiche.

Kudaibergen ha ricevuto diversi premi musicali nel 2017, tra cui “Miglior Cantante asiatico” al 24 ° Top Music Awards della Cina (considerato equivalente della Cina per i Grammy Awards), e “più popolari d’oltremare Singer” al Tencent MTV Asia Gala di musica .

Particolarità tecniche della voce

Kudaibergen è noto per la sua ampia estensione vocale , che comprende 6 ottave e 1 nota. La sua gamma raggiunge le note di fondo del baritono registro, tutto il percorso attraverso i più alti soprano note, e al registro fischio . La sua nota più bassa è A2, e la sua nota più alta registrata è D8. Benché addestrato al canto classico e invitato a lavorare all’Astana Opera.

Kudaibergen decise di ritagliarsi una carriera nella musica contemporanea, incorporando elementi classici e musica tradizionale kazaka con musica pop. Kudaibergen è anche noto per il canto dal vivo (senza sincronizzazione labiale), e per il canto in più lingue. Fino ad oggi, ha cantato in kazako, russo, inglese, mandarino, francese, turco, ucraino, serbo, tedesco e italiano.

Parla kazako e russo e studia inglese e mandarino. Kudaibergen ha nominato Michael Jackson , Ermek Serkebaev, Celine Dion , Lara Fabian , e Luciano Pavarotti come influenze musicali. Ha affermato in numerose occasioni che, come cantante, intende presentare il Kazakistan al mondo.

