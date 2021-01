VOLETE SOTTOMETTERVI? AVETE TROVATO LA VOSTRA PADRONA: SI CHIAMA MISTRESS T., È CANADESE, HA 44 ANNI, ED È TRA LE STAR DEL SADOMASO PIÙ CERCATE - BARBARA COSTA: “SE STAI CON LEI È PERCHÉ HAI PAGATO L’ONORE DI ESSERE MORTIFICATO, SCHIACCIATO, DEGRADATO. MA NEMMENO IL GESTO IL PIÙ BASICO, PUÒ ESSER FATTO SENZA L’ACCORDO TRA LA MISTRESS E IL SUO SCHIAVO. E TUA MOGLIE? POTREBBE CAPIRE CHE GODI A INDOSSARE SLIP E REGGICALZE MENTRE MISTRESS T., IN WEBCAM, TI DICE CHE SEI LA SUA…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

mistress t selfie 1

Questa donna ha sempre il controllo. Sa sempre cosa dire e fare. Lei sa cosa c’è nella tua mente. Di sporco, segreto, inconfessabile. Sa del tuo desiderio. Lei te lo fa. Preme i tuoi interruttori più nascosti. Sa dove stanno. Come si azionano. Come far diventare tangibili, reali, le tue voglie più corporee. Sa come nasce, nel tuo cervello, quell’impulso, e come scorre nelle tue vene per arrivare a battere lì, in mezzo alle tue gambe. Lei la vedi, è molto bella, è glamour, si chiama Mistress T., è canadese, ha 44 anni, ed è tra le star del sadomaso più cercate.

mistress t 4 (2)

Lei non è nata feticista, lei non è nata dominante, lei a 20 anni ha scoperto su un sito chi di esperienze sadomaso scriveva, e a 22 è andata a cercarsi dove potessero esaudire le sue. Per mettersi alla prova. Farsi frustare, in un locale, in pubblico… tu credi sia malsano? Che sia da pazzi, da scellerati? Ogni sessualità ha la sua complessità, se pensi che per tutti si risolva nell’amore, nel matrimonio, nel quotidiano il più banale, mio caro, sei sulla Luna.

mistress t 5 (2)

Certo, non esci dal grembo materno da performer feticista, però esiste una predisposizione, una qualche specie di programmazione, ci vuole di sicuro enorme sicurezza di sé e speciali abilità psicologiche per sottomettere, soggiogare e dominare qualcuno. Nel caso di Mistress T., gli uomini. Fino all’umiliazione. E così farli godere. Ma godere loro, non lei, lei no, perché ogni schiavo non è degno del piacere della sua padrona, non ne è all’altezza, non se lo merita. Però neanche lui spesso orgasma, se è ingabbiato, calpestato, sputato, ridotto a niente. Non è cattiveria, non è violenza. È una sessualità. Che Mistress T. fa esplodere. A pagamento. Lauto pagamento.

mistress t selfie

Quello che Mistress T. fa non è insulto alla decenza, nemmeno a dio. Mistress T. non crede in nessun dio. Il suo blog e i suoi social sono invasi da devote suppliche sessuali ma pure da appelli alla redenzione, e c’è chi la apostrofa “strumento del diavolo”, e chi la prega di tornare indietro, e di pentirsi, poiché “quello che fai è un sussurro del diavolo che ti dice di farlo”. Il male, il diavolo?!? Ma non c’è male tra due consenzienti che fanno sesso non per amore né per concepimento. Lo fanno per il dolore che sfocia in piacere tra torture fisiche e psichiche e sadiche, le più martellanti.

mistress t 8

Che c’entra il diavolo in un uomo che ti paga perché vuole godere ad odorarti le natiche e a succhiarti ogni peto che in bocca gli fai? Né dio né il diavolo sono invitati in un incontro a due in cui lei riempie lui di offese, e lo usa a mo’ di sedia, pattumiera, e nella sua bocca getta i mozziconi dopo averli spenti sulla sua lingua, e se lo porta a spasso con un guinzaglio allacciato al pene. Chi si è autoinvitato tra stordimenti anali a base di violente monte con lo strap-on? Nessuno, è un gioco tra lei, Mistress T., e colui che si è liberamente impigliato nella sua tela di dominazione. Questo qui ha pagato, per essere vessato così, per essere amato così.

mistress t 10

Tariffa minima: 150 dollari. Devi proporti sul suo sito, via mail. Mandare foto, scrivere cosa sei disposto a farti fare, e cosa no. Sei tu che vai da lei, ovviamente: Mistress T. non si muove da Vancouver. Per la pandemia oggi lavora online (anche in realtà virtuale, su "HoloGirlsVR.com") in video no-free fatti con amici, amanti occasionali, o attori professionisti, e tu ricorda che… devi specificare se vuoi apparire in viso oppure no. I tuoi limiti. Fin dove lei può spingersi, e tu sopportare. Tra lei e te, concordate password vocali e gestuali che stabiliscono quando lei si deve fermare. Perché… quanti calci nelle p*lle riesci a sopportare legato e immobilizzato?

mistress t 11 (2)

Quanti, prima che quel tuo caz*etto si erga e venga, sempre che Mistress T. decida di farlo venire? Sei pieno, ti fanno male dal bisogno che hai di svuotarle: davvero credi che il tuo nettare uscirà o non gli sia vietato, "bloccato", a farti molto più male? A ogni uomo potenziale cliente a chiederle scodinzolante di divenire un suo schiavo, Mistress T. spegne gli entusiasmi. Il fatto è che: hai il budget necessario? Caccia prima i soldi, amico. Parli di divertimento? Al massimo è lei che si diverte, e tu sarai lì, con lei, per essere asservito. Sì, lo so, che il tuo piacere sta in questo, però… non è da seri, e bravi schiavi, scodinzolare festosi. Stai al tuo posto da nullità che sei.

mistress t 12

Una nullità sessualmente niente può volere o decidere. Supplicare sì, forse, ammesso che Mistress T. glielo conceda. Non si stufi, non ne abbia abbastanza di tali lagne. Uno schiavo perfetto dovrebbe venerare in silenzio. Non scocciare in nulla e in tutto obbedire. L’attenzione di Mistress T. è privilegio. E comunque va pagata. Qui gratis non esiste niente, come in verità non esiste nella vita, ma qui non ci sono ipocrisie. Paga. Paga. Paga. Per ogni cosa, uno sguardo, paga di più per un tocco, di più per uno schiaffo, ancor di più per uno strattone, paga per ogni insolenza, ingiuria.

mistress t 13

Paga per ogni sputo, per esser ricoperto di saliva apri un mutuo, ricorri agli strozzini per un rapporto di dominazione completo, da ripetere, multiplo. Ci stai? Lo vuoi? Ma che vuoi che se ne faccia Mistress T. delle tue dolci parole? Ricaccia in gola i complimenti. Se stai con lei è perché hai pagato l’onore di essere mortificato, schiacciato, degradato. C’è niente di strano. È la tua sessualità. Legittima. Manifestala. Vuoi che resti un tabù. E perché? Te ne vergogni? Con Mistress T. non ci sono vergogne, lei te le elimina. Lei te le stimola. Sarà elettrizzante.

mistress t tw 4

Mistress T. conosce e pratica 120 diverse categorie di fetish. Se sul serio credi sia da pervertiti fare sesso sadomaso, cambia idea. Se credi sia macchiante, disonorevole il solo leggerne, torna in te: lo sai? Non è vero che tutte le donne spregiano il missionario, è indubbia posizione di sottomissione. Mistress T. del sadomaso ne fa video, lavoro, ne fa informazione e educazione. O pensi che si possa dominare un altro senza il più alto criterio, e la più ferma conoscenza di sé e dell’altro che fai schiavo?

mistress t 1

È il dominato che ha in mano il gioco e decide. Sempre. È così, deve essere così, è il "torturato di piacere" che prima e durante decide fin dove e come si può arrivare. Nulla, nemmeno il gesto il più basico, può esser fatto senza il consenso e l’accordo tra la mistress e il suo schiavo. E questa è la base di ogni dominazione. Mistress T. manda fuori di testa ogni testa consapevole di essere mandata fuori.

mistress t 3

Tu, nella tua testa, lo sai, lo senti, che sei un amante del BDSM. Non c’è bisogno di dirlo a nessun’altra persona, che da schiavo godi a farti ordinare di succhiare un pene finto (e ingoio di sperma finto compreso) specie se quella persona è un tuo collega, il tuo capo, o tua moglie. Già, tua moglie: lei come potrebbe capire che godi a indossare slip e reggicalze mentre Mistress T., in webcam, ti dice che sei la sua p*ttanella…? Pensa se la tua mogliettina scoprisse quanto ti costa, ogni sadomaso virtuale sessione! Dai, che te la cavi. Ti sei sfogato, svuotato, è stata una mini vacanza mentale, e quanto in realtà virtuale hai fatto… non è un tradimento. Ogni volta, "dopo", sei un marito, e un amante, migliore.

