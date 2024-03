VOLEVA LE FIGURINE, HA TROVATO LA COCAINA (ALMENO NON È UN DOPPIONE) - UN 43ENNE HA COMPRATO UN BOX DA 50 STICKER DI CALCIATORI E, QUANDO HA APERTO IL PACCO, HA TROVATO TRA LE FOTO DUE BUSTINE CON 180 GRAMMI DI “POLVERINA” – L’ANNO SCORSO, UNA SITUAZIONE SIMILE ERA CAPITATA A UN UOMO CHE AVEVA ORDINATO ONLINE DUE PASTORI PER IL SUO PRESEPE, MA SI ERA VISTO RECAPITARE UN CARICO DI...

Estratto dell’articolo di Felice Naddeo per www.corriere.it

COCAINA TRA LE FIGURINE

Impossibile lasciare un collezionista di figurine di calciatori con l’album incompleto. Così un 43enne di Pompei ha deciso di seguire il flusso del web per raggiungere siti con offerte di figurine. Fin quando non ha trovato quella giusta: un box da 50 figurine a buon prezzo, visto il mercato in costante ascesa. Fatto l’ordine qualche giorno fa, questa mattina – 29 marzo - ecco la consegna. L’uomo apre il pacco, ma tra le foto dei campioni di calcio ci sono anche due buste di cellophane. All’interno della polvere bianca se sembra essere droga.

cocaina

Il professionista, incensurato ma soprattutto impaurito, prende pacco, figurine e buste con all’interno la droga e fila dritto dai carabinieri. Consegna tutto e racconta su quale portale aveva acquistato le figurine dei calciatori. I militari aprono le buste e sottopongono la polvere bianca al narcotest: è eroina, 180 grammi di sostanza stupefacente dal valore di diverse migliaia di euro […]

cocaina ndrangheta

L’anno scorso, una situazione analoga era capitata a un appassionati di presepi di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Aveva ordinato online due pastori in una scena campestre per il suo presepe, ma si era visto recapitare un carico di dieci chili di marijuana in due grandi buste di plastica.