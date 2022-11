VOLO DA INCUBO – UN AEREO DELLA COMPAGNIA DELLA TANZANIA PRECISION AIR È PRECIPITATO NELLE ACQUE DEL LAGO VITTORIA: A BORDO C’ERANO 39 PASSEGGERI E 4 MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO – IL BILANCIO PROVVISORIO È DI ALMENO 3 MORTI MENTRE ALTRE 26 PERSONE SONO STATE PORTATE IN OSPEDALE. ALL’APPELLO MANCANO ANCORA 14 VIAGGIATORI – LA CAUSA PRINCIPALE DELLO SCHIANTO POTREBBE ESSERE IL…

Leonard Berberi per www.corriere.it

aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 3

Un Atr 42-500 della compagnia della Tanzania Precision Air è precipitato nelle acque del lago Vittoria, nello Stato africano, a circa centocinquanta metri dalla pista di atterraggio dell’aeroporto Bukoba. A bordo c’erano 39 passeggeri (38 adulti, 1 bambino), 2 piloti e 2 assistenti di volo: il bilancio provvisorio parla di almeno 3 morti, mentre altre 26 persone sono state portate in ospedale.

Mancano ancora all’appello 14 viaggiatori. Il velivolo è caduto in un’area poco profonda verso le 8.53 del mattino (locali, le 6.53 in Italia) ed era partito da Dar es Salaam. Secondo le autorità ufficiali la causa principale sarebbe stato il maltempo al momento, ma non è al momento possibile confermare questa versione.

aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 2

La nota ufficiale

«Le operazioni di soccorso proseguono e dobbiamo ancora confermare il numero delle vittime», spiega in una nota la compagnia Precision Air a proposito del volo PW494 confermando l’incidente. Secondo le carte meteo sul lago, al momento dell’avvicinamento alla pista 31 dell’aeroporto di Bukoba era in corso un fortissimo temporale, con raffiche di vento di 43-45 chilometri orari e una visibilità non oltre i 5 chilometri. Non è al momento chiaro se i piloti abbiano inviato un segnale d’allarme o il tutto è avvenuto all’improvviso.

aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 9

La compagnia

Precision Air è stata fondata nel 1993 e ha passato tutte i test di sicurezza della Iata. Secondo il database di Aviation Safety Network conta, al netto dell’incidente di domenica 6 novembre, quattro incidenti — nel 1999, 2004, 2007 e 2014 — senza alcuna vittima. Nel Paese dal 1919 si contano 15 incidenti aerei mortali che hanno provocato almeno 97 morti.

aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 5 aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 4 aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 1 aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 6 aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 7 aereo della tanzania precision air precipita nel lago vittoria 8