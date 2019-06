IL VOLO DELLA PAURA – PANICO A BORDO DI UN BOEING PARTITO DA PRISTINA E DIRETTO A BASILEA: MEZZ’ORA DOPO IL DECOLLO L’AEREO SI È RITROVATO IN UNA SPAVENTOSA TURBOLENZA CHE HA SBALLOTTATO I PASSEGGERI A BORDO – L’HOSTESS È STATA SBALZATA IN ARIA INSIEME ALLE BEVANDE TRA BAMBINI URLANTI E DONNE IN PREGHIERA...(VIDEO)

All'Euroaeroporto di Basilea, domenica sera, poco dopo le 20, un aereo della ALK Airlines, compagnia charter bulgara, è atterrato con dieci feriti a bordo. Mezz’ora dopo il decollo da Pristina, in Kosovo, l’apparecchio (un Boeing B737-300) è andato incontro a forti turbolenze - durate circa 5 minuti.

Tra i 121 passeggeri ci sono stati momenti di panico, come documenta questo video girato di una testimone e pubblicato dai media svizzeri. «La gente urlava, credevamo di morire da un momento all’altro» ha raccontato una passeggera a Blick. Dopo l'atterraggio all'aeroporto svizzero 10 feriti sono stati trasportati all'ospedale, nessuno in modo grave

