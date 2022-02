UN VOLO SENZA TESTA - HA PRESO IL VOLO NEGLI STATI UNITI IL PRIMO ELICOTTERO A GUIDA AUTONOMA: E' UN BLACK HAWK EQUIPAGGIATO PER VIAGGIARE SENZA NESSUNO A BORDO - E' STATO TESTATO IN KENTUCKY CON DATI SIMULATI, QUELLI DI MANHATTAN, E SI E' COMPORTATO COME SE DOVESSE PASSARE ATTRAVERSO GLI EDIFICI DI NEW YORK...

Dagotraduzione da Popsci.com

Black Hawk senza equipaggio

Febbraio è stato un mese importante per il volo autonomo. Per la prima volta, lo scorso sabato, e poi di nuovo lunedì, un elicottero Black Hawk appositamente equipaggiato ha volato senza un solo essere umano a bordo. L'aereo, pilotato da un computer, è stato testato come parte di un programma DARPA chiamato Alias e i test si sono svolti a Fort Campbell, nel Kentucky.

Il mezzo era controllato da un sistema di guida autonoma prodotto da Sikorsky. Come parte di quel sistema, l'elicottero ha un interruttore a bordo che consente agli aviatori di indicare se due piloti, un pilota o zero piloti faranno funzionare l'elicottero. Questa è stata la prima volta che un Black Hawk è stato mandato in aria con l'opzione no-pilots, in modo che il sistema informatico gestisse tutti i controlli. Sebbene questi fossero solo voli di prova, suggeriscono un futuro in cui l'esercito potrebbe potenzialmente inviare un elicottero autonomo in una pericolosa missione di salvataggio e non avere nessuno a bordo.

Elicottero Black Hawk su Kandahar 2

Il primo test si è verificato il 5 febbraio. «I piloti hanno spostato la manopola su zero e abbiamo fatto il nostro primo volo disabitato», ha affermato Stuart Young, responsabile del programma di Alias alla DARPA, durante una conferenza stampa martedì. «Abbiamo fatto un semplice volo in avanti, e alcuni giri di pedale, e poi siamo atterrati».

A questo breve volo ne è seguito un altro di circa 30 minuti lo stesso giorno. Sul volo più lungo, Igor Cherepinsky, direttore di Sikorsky Innovations, ha raccontato che all'elicottero sono stati forniti dati di sensori simulati. Anche se era fisicamente in Kentucky, grazie a questi dati simulati l’elicottero si è comportato come se stesse schivando edifici a Manhattan. «E l'aereo evitava essenzialmente [quelli che pensava fossero] gli edifici in tempo reale». Ha aggiunto che avere un elicottero con questa capacità potrebbe tornare utile in ambienti urbani, sia in un contesto militare che civile.